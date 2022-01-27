وصفة كريم معجزة للتخلص نهائياً من تجاعيد الوجه وشد البشرة بدون أضرار، نقدم لكم اليوم وصفة طبيعية هامة جداً لصحة ونضارة بشرتك، فهي تكافح العوامل السلبية المتعددة التي تتعرض لها البشرة يومياً وترطبها بعمق كما تقلل كثيراً من التجاعيد والهالات. إليكي سيدتي طريقة صنع كريم العسل لشد البشرة ومنحها نعومة وترطيب طبيعي، يحتوي هذا الكريم على عناصر طبيعية بدون أي تدخل كيميائي، وتحتوي معظمها على مضادات الأكسدة الهامة للبشرة للحفاظ على نضارتها لأطول فترة ممكنة وحمايتها من الجفاف والتجاعيد.

كريم معجزة لشد البشرة وعلاج التجاعيد

يتكون كريم العسل الذي يتم تصنيعه وبيعه بأغلى سعر من المقادير التالية:

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

نصف كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

بضع قطرات من زيت فيتامين ه.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من جل الصبار

أضف مقدار العسل الطبيعي في قدر مناسب مع إضافة ماء الورد ثم اخلط المكونين معا بشكل جيد، وبعدها أضف النشا ثم اخلط مجدداً حتى يندمج النشا مع الخليط، ثم ضع القدر على الموقد لمدة 10 دقائق واستمر في التقليب حتى تحصل على خليط كريمي، بعد ذلك اترك الخليط في وعاء وضعه جانباً. ومن جانب آخر أضف بذور الكتان مع الماء في قدر وارفعه على النار لمدة 15 دقيقة، واطفئ النار عند الحصول على خليط لزج ثم قم بتصفية المزيج بإستخدام قطعة قماش خفيفة، للحصول على جل بذور الكتان.

إزالة الهالات والتجاعيد طبيعياً

بعد ذلك أضف هذا الجل إلى خليط العسل والنشا، ثم امزج المكونات بشكل جيد حتى يصبح الخليط كريمي ناعم ثم أضف جل الصبار وزيت فيتامين ه واخلط مجدداً، وبعد ذلك احتفظ بهذا الكريم في وعاء زجاجي. ضعي هذا الكريم على بشرة نظيفة على بشرة الوجه والرقبة ويمكنك أيضاً وضعه على التجاعيد تحت العينين، دلكي بشرتك لمدة دقيقتين بهذا الكريم ثم اتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة، ثم اغسل بشرتك ويمكنك وضع هذه الوصفة على بشرتك كل يوم وستحصلين على نتائج رائعة من الأسبوع الأول من الاستخدام.