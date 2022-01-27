دلكي بمقشر القهوة الجبار لإزالة الجلد الميت والبقع والأسمرار من الرقبة والكوع والركبة من أول أستخدام

نجد بعض المناطق المزعجة التي توجد بالجسم تكون مصدر لإزعاج بسبب السواد الذي يتراكم عليها ومن أهم هذه المناطق هي منطقة الكوع والرقبة فهما من أكثر المناطق التي تجعل الفتاة تشعر بالخجل عندما تكون باللون الأسمر أو الداكن، ومن المعروف أن هذا الإسمرار يظهر نتيجة عدم تنظيفها بشكل مستمر فعملية التنظيف مهمة جدا لأنها تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة والمتراكمة عليهم، حيث يجعل لها ملمس خشن فعملية تنظيف أو تقشير الرقبة والأكواع تعتبر من الأشياء التي لابد من الإلتزام بها والمحافظة عليها بشكل دائم، فهي تعطي ملمس ناعم لبشرة هذه المناطق.

مكونات خلطة القهوة لتنظيف الكوع والرقبة من الإسمرار

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة القهوة لتنظيف الكوع والرقبة من الإسمرار