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عمر شويل - جدة دلكي بمقشر القهوة الجبار لإزالة الجلد الميت والبقع والأسمرار من الرقبة والكوع والركبة من أول أستخدام - ثقفني
نجد بعض المناطق المزعجة التي توجد بالجسم تكون مصدر لإزعاج بسبب السواد الذي يتراكم عليها ومن أهم هذه المناطق هي منطقة الكوع والرقبة فهما من أكثر المناطق التي تجعل الفتاة تشعر بالخجل عندما تكون باللون الأسمر أو الداكن، ومن المعروف أن هذا الإسمرار يظهر نتيجة عدم تنظيفها بشكل مستمر فعملية التنظيف مهمة جدا لأنها تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة والمتراكمة عليهم، حيث يجعل لها ملمس خشن فعملية تنظيف أو تقشير الرقبة والأكواع تعتبر من الأشياء التي لابد من الإلتزام بها والمحافظة عليها بشكل دائم، فهي تعطي ملمس ناعم لبشرة هذه المناطق.
مكونات خلطة القهوة لتنظيف الكوع والرقبة من الإسمرار
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد.
طريقة عمل خلطة القهوة لتنظيف الكوع والرقبة من الإسمرار
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد.
- وبعد ذلك يتم مزج كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد ثم نقوم بغسل هذه المناطق بإستخدام الماء الدافئ ويتم تجفيفها.
- ونضع هذه الخلطة علي الكوع والرقبة ويتم التدليك عليهم برفق لمدة دقيقتين ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد مرور هذا الوقت يتم غسلهم بإستخدام الماء الفاتر، ولابد من إستخدام كريم مرطب مناسب ومن الأفضل أن يتم تكرار خلطة القهوة مرتين في الإسبوع للحصول على أفضل النتائج.
- وتوجد خلطة طبيعية أخرى تعمل على تنظيف الكوع والرقبة من الإسمرار ومكوناتها هي ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة وملعقتان كبيرتان من السكر، وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين ثم قومي بتجهيز وعاء مناسب ونضع به كل هذه المكونات التي تم ذكرها، ويتم خلطهم مع بعض حتى يتكون لدينا خليط متجانس وبعد ذلك يتم وضعه على الأكواع والرقبة ونتركه لمدة خمسة وعشرون دقيقة ثم نقوم بالتدليك عليهم لإزالة هذه الخلطة ويتم غسلهم بالماء الفاتر.
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