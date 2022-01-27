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عمر شويل - جدة بصوص الشوكولاتة أعملي المولتن كيك على أصوله غرقان بالصوص بمقادير غير مكلفة وطعم كالجاهز - ثقفني
يعتبر المولتن كيك من أنواع الحلويات التي تشتهر وتنتشر حيث يزداد الطلب عليها في المطاعم والكافيهات من قبل جميع الناس وبالتحديد صغار السن ففي هذه الأماكن يتم تقديمه بأعلى الأسعار، فهي تعد من أنواع الكيك ولكن الإختلاف بينه وبين الكيكة هو أن المولتن كيك يتم حشوه بالشوكولاته أو من الممكن أن يتم حشوه بالكريمة.
مكونات المولتن كيك
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من الكاكاو الخام.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة.
- ثلاث بيضات.
- كوب واحد كبير من الشوكولاته الخام.
طريقة عمل المولتن كيك
- قومي بتحضير طبق عميق ونضع به ثلاث بيضات ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونضع أيضا ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر ويتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي ونقوم بتشغيله على أعلى سرعة.
- ونستمر في تشغيل المضرب حتى يتضاعف حجم البيض ونحصل على قوام فاتح اللون ويكون هش وكريمي ونتأكد من ذوبان السكر ثم نحضر طبق مناسب ونضع به كوب واحد كبير من الشوكولاته الخام بشرط أن تكون مبشورة ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة.
- ونضع هذا الطبق في الميكرويف لمدة دقيقة واحدة أو أقل حتى تذوب الشوكولاته مع الزبدة جيدا ويتم إخراج الطبق ونقوم بتقليبهم مع بعض وبعد ذلك قومي بتجهيز وعاء آخر، ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف أربع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الكاكاو الخام.
- ثم نقوم بتقليب جميع المكونات الجافة مع بعضها ويتم وضع الخليط الجاف إلى خليط البيض والسكر والفانيليا وقومي بعجنهم بإستخدام الإيد حتى نحصل على عجينة كيك مناسبة وتكون ناعمة ولا يوجد بها أي تكتلات من الدقيق.
- ويتم تغطية عجينة المولتن كيك ونتركها في الثلاجه لمدة نصف ساعة تقريبا ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم إخراج العجينة من الثلاجه ونحضر قالب مناسب ويتم دهنه بملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- ثم نضع نصف كمية عجينة المولتن كيك في هذا القالب ونضع كمية من مكعبات الشوكولاته الخام ونضيف الكمية المتبقية من العجينة ويتم إدخالها في الفرن ونتركه حوالي خمسة وعشرون دقيقة، تقريبا وعند تسويته يتم إخراجه وعندما يبرد القالب نخرج المولتن كيك منه ونضعه في طبق مسطح ونضيف إليه خليط الشوكولاته والزبدة ويقدم بهذا الشكل.
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