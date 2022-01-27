بصوص الشوكولاتة أعملي المولتن كيك على أصوله غرقان بالصوص بمقادير غير مكلفة وطعم كالجاهز

يعتبر المولتن كيك من أنواع الحلويات التي تشتهر وتنتشر حيث يزداد الطلب عليها في المطاعم والكافيهات من قبل جميع الناس وبالتحديد صغار السن ففي هذه الأماكن يتم تقديمه بأعلى الأسعار، فهي تعد من أنواع الكيك ولكن الإختلاف بينه وبين الكيكة هو أن المولتن كيك يتم حشوه بالشوكولاته أو من الممكن أن يتم حشوه بالكريمة.

مكونات المولتن كيك

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الكاكاو الخام.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة.

ثلاث بيضات.

كوب واحد كبير من الشوكولاته الخام.

طريقة عمل المولتن كيك