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عمر شويل - جدة سر أصابع البطاطس الفريسكاس المقرمشة بطريقة سهلة جداً فى المنزل - ثقفني
البطاطس تعتبر من الوجبات الخفيفة والسريعة وتعد من الأطعمة المفضلة للكثير من الأشخاص المختلف أعمارهم يفضلها الصغار والكبار لطعمها اللذيذ والمميز غير أنها مفيدة لأنها تحتوى على الفسفور والمغنيسيوم والزنك المفيد للعظام كما أنها تحافظ على صحة القلب لوجود الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6 وتساعد فى الوقاية من مرض السرطان فى هذا المقال نقدم لكم أسهل وأسرع الطرق لإعداد بطاطس الفريسكاس فى المنزل خطوة بخطوة مثل المحلات وبأقل التكاليف ومكونات موجودة فى كل منزل إليكم الطريقة.
طريقة تحضير بطاطس الفريسكاس المقرمشة
مكونات الوصفة:
- أربع ثمرات من البطاطس.
- مقدار كوب كبير من الماء.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- كأس من الطحين الابيض المنخول.
- ملعقان من مسحوق النشا.
- زيت نباتى للقلى.
مكونات تتبيلة البطاطس الفريسكاس:
- نصف ملعقة من بودرة الثوم.
- ملعقة من بودرة البصل.
- نصف ملعقة بابريكا.
- ملعقة من الكارى.
- ملح.
- فلفل اسود.
- ملعقة من مسحوق الكركم.
- ملعقة شطة.
طريقة تحضير الوصفة:
- اولاً نقوم بتقشير أربع ثمرات من البطاطس ونقوم بتقطيعها على شكل صوابع ومن ثم نقوم بغسلها جيداً بالماء البارد ثم بالتجفيف جيداً من الماء.
- نحضر وعاء متوسط الحجم وعميق ثم نضع فيه كوب كبير من الدقيق الابيض المنخول وملعقتين كبار من النشا وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونصف ملعقة من بودرة الثوم ونصف ملعقة من بودرة البصل ونصف ملعقة بابريكا وملعقة من الكارى وملح وفلفل أسود وملعقة كركم وملعقة من الشطة حسب الرغبة ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يمتزجوا جيداً ويمكن استخدام المضرب اليدوى.
- نقوم بعد ذلك بقسم الخليط إلى نصفين نصف نضيف إليه كوب من الماء ونقوم بعجنة ثم نضع صوابع البطاطس بداخله ونضعه فى البراد لمدة ثلاثين دقيقة وبعد مرور الوقت نقوم نقوم بإخراج البطاطس من الثلاجة ونغمسها فى خليط القسم الثانى جيداً.
- نقوم بوضع طاسة على النار ونضع فيها الزيت النباتي ونترك الزيت حتى يسخن قليلاً ثم نقوم بوضع أصابع البطاطس فى الزيت ونقوم بتقليبها على كلا الجانبين حتى تنضج جيداً وتأخذ اللون الذهبى المميز وتصبح مقرمشة.
- نقوم بتجهيز طبق ونضع عليه ورق المطبخ وبعد أن نتأكد أن البطاطس نضجت جيداً نقوم بإخراجها من الزيت ووضعها فى الطبق.
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