سر أصابع البطاطس الفريسكاس المقرمشة بطريقة سهلة جداً فى المنزل

البطاطس تعتبر من الوجبات الخفيفة والسريعة وتعد من الأطعمة المفضلة للكثير من الأشخاص المختلف أعمارهم يفضلها الصغار والكبار لطعمها اللذيذ والمميز غير أنها مفيدة لأنها تحتوى على الفسفور والمغنيسيوم والزنك المفيد للعظام كما أنها تحافظ على صحة القلب لوجود الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6 وتساعد فى الوقاية من مرض السرطان فى هذا المقال نقدم لكم أسهل وأسرع الطرق لإعداد بطاطس الفريسكاس فى المنزل خطوة بخطوة مثل المحلات وبأقل التكاليف ومكونات موجودة فى كل منزل إليكم الطريقة.

طريقة تحضير بطاطس الفريسكاس المقرمشة

مكونات الوصفة:

أربع ثمرات من البطاطس.

مقدار كوب كبير من الماء.

ملعقة من البيكنج بودر.

كأس من الطحين الابيض المنخول.

ملعقان من مسحوق النشا.

زيت نباتى للقلى.

مكونات تتبيلة البطاطس الفريسكاس:

نصف ملعقة من بودرة الثوم.

ملعقة من بودرة البصل.

نصف ملعقة بابريكا.

ملعقة من الكارى.

ملح.

فلفل اسود.

ملعقة من مسحوق الكركم.

ملعقة شطة.

طريقة تحضير الوصفة: