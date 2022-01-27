تشيز كيك البسبوسة اللذيذة في المنزل بمكونات اقتصادية

تشيز كيك البسبوسة يعتبر من ألذ انواع الحلويات واكثرهم تميز وطريقة تحضير سهلة حيث أن مكوناته بسكويت شاى وزبدة وحليب سكر وقشطة أىّ أنه مكونات اقتصادية وغالباً موجودة فى كل منزل طعمها اللذيذ وشكلها المميز جعلها محبوبة من الصغير والكبير وفى هذا المقال نقدم إليكم طريقة تحضير تشيز كيك البسبوسة خطوة بخطوة إليكم الطريقة.

طريقة تحضير تشيز كيك البسبوسة

مكونات الوصفة:

مكونات طبقة البسكويت:

باكيت واحد من بسكوت الشاى.

ملعقتان زبدة “ملعقة كبيرة”.

كوب كبير من الحليب السائل.

مكونات التشيز كيك:

علبتان من لبن الزبادى.

نص كوب من حليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

6 مكعبات من جبن كريم.

مكونات البسبوسة:

علبة واحدة من القشطة.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من الزيت.

بيضة واحدة.

ملعقة بكينج بودر “ملعقة صغيرة”.

ملعقة من الفانيليا “ملعقة صغيرة”.

نصف كوب من القطر.

فستق حلبى مجروش.

طريقة التحضير: