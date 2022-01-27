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عمر شويل - جدة تشيز كيك البسبوسة اللذيذة في المنزل بمكونات اقتصادية - ثقفني
تشيز كيك البسبوسة يعتبر من ألذ انواع الحلويات واكثرهم تميز وطريقة تحضير سهلة حيث أن مكوناته بسكويت شاى وزبدة وحليب سكر وقشطة أىّ أنه مكونات اقتصادية وغالباً موجودة فى كل منزل طعمها اللذيذ وشكلها المميز جعلها محبوبة من الصغير والكبير وفى هذا المقال نقدم إليكم طريقة تحضير تشيز كيك البسبوسة خطوة بخطوة إليكم الطريقة.
طريقة تحضير تشيز كيك البسبوسة
مكونات الوصفة:
مكونات طبقة البسكويت:
- باكيت واحد من بسكوت الشاى.
- ملعقتان زبدة “ملعقة كبيرة”.
- كوب كبير من الحليب السائل.
مكونات التشيز كيك:
- علبتان من لبن الزبادى.
- نص كوب من حليب البودرة.
- نصف كوب من السكر.
- 6 مكعبات من جبن كريم.
مكونات البسبوسة:
- علبة واحدة من القشطة.
- ربع كوب من السكر.
- ربع كوب من الزيت.
- بيضة واحدة.
- ملعقة بكينج بودر “ملعقة صغيرة”.
- ملعقة من الفانيليا “ملعقة صغيرة”.
- نصف كوب من القطر.
- فستق حلبى مجروش.
طريقة التحضير:
- نقوم أولاً بطحن باكيت البسكويت فى الخلاط الكهربائي.
- نقوم بإضافة ملعقتان زبدة وكوب من الحليب السائل ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض فى الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات.
- بعد أن تختلط المكونات مع بعضها وتصبح عجينة نقوم بإخراجها ووضعها فى قعر قالب تشيز كيك.
- نقوم باستخدام الخلاط الكهربائي مرة أخرى نقوم بوضع علبتان من الزبادى ونضيف إليهم حليب البودرة ونصف كوب من السكر وجبن الكريم ونقوم بخلطهم جميع جيداً حتى تتجانس جميع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على طبقة البسكويت فى قالب التشيز كيك.
- نقوم بتسخين الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية وندخل القالب فيه ونتركه من عشر إلى خمسة عشر دقيقة حتى ينضج جيداً.
- نقوم بتحضير البسبوسة حيث نقوم بوضع علبة قشطة وسكر والبيض والبيكنج بودر والفانيليا فى الخلاط الكهربائي ونخلطهم جميعاً مع بعضهم البعض، ونقوم بإضافة السميد إليهم ونخلطهم مرة ثانية حتى يتجانس جميع المكونات.
- نقوم بإخراج قالب التشيز كيك من الفرن ونضيف إليه خليط البسبوسة، وندخل قالب التشيز كيك الفرن على نار خفيفة حتى تصبح البسبوسة ذهبية اللون
- نقوم بتحضير القطر ونضيفه إلى تشيز كيك البسبوسة ونقوم بوضع الفستق المجروش عليه من الأعلى للتزيين.
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