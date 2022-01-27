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عمر شويل - جدة طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك بتتبيلة وبهارات لذيذة وشهية - ثقفني
يعتبر الحمام المحشي من أهم الأطباق التي تقدم في كبري المطاعم وهو يتميز بطعمه اللذيذ خاصة إذا كان محشي فريك أو أرز، وتوجد طرق مختلفة لعمله ومنها المحمر أو المشوي ولكن تجد بعض السيدات صعوبة في تحضيره في المنزل بسبب حجمه الصغير ولكن نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم اسرع واسهل طريقة لعمل الحمام المحشي فتابعونا.
طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك
المكونات:
- 2 كوب فريك.
- 2 كوب ماء.
- 2 ملعقة زيت.
- ملح.
- قرفة مطحونة.
- بهارات مشكلة.
- 2 جوز حمام طازج.
- 2 ملعقة سمنة.
- ماء مغلي.
- حبهان وورق لورا.
- بصلة مقطعة مكعبات.
- طماطم للزينة.
- دقيق وملح وخل لغسل الحمام.
طريقة التحضير:
- نقوم بتحضير الفريك لأنه أثناء الحشو يجب أن يكون بارد تماما نقوم بتقطيع البصلة مكعبات صغيرة ونشوحها في الزيت.
- مع الملح والقرفة والبهارات المشكلة ثم يضاف إليها الفريك المنقوع في ماء مغلي لمدة 30 دقيقة ويجب أن يكون مغسول جيدا ومصفي.
- نشوح الفريك مع البصلة جيدا ويمكن أيضا كبد وقوانص الحمام بعد غسلها بالملح والخل جيدا ولكن نضعها على البصل قبل الفريك.
- نضع 2 كوب من الماء المغلي ونترك الفريك حتى يتشرب الماء تماما ثم نأخذ جزء من الفريك ونضعه جانبا وباقي الكمية.
- نخفض النار ونتركه حتى ينضج تماما والآن نقوم بغسل الحمام جيدا باستخدام الملح والدقيق والخل وخلال الغسل نفصل الرقبة عن الجلد بلطف.
- كما يجب فصل جلد البطن ولكن احذري من قطع الجلد يشطف سريعا تحت الماء ثم يوضع في مصفاة وبعد ذلك نحشي الحمام.
- بالفريك ثم نغلق الأطراف جيدا بخلة الأسنان ولكن احرصي على ترك فراغ قليلا حتى ينضج الأرز بدون أن يخرج منها.
- نقوم بوضع رجل الحمام في الفتحة الذي توجد في الأسفل نضع وعاء على النار وبداخلها بصلة مقطعة مع الحبهان وورق لورا.
- وملعقة صغيرة من البهارات المشكلة عندما يغلي الماء يضاف الحمام المحشي ونتركه لمدة 30 دقيقة حتى ينضج بالكامل.
- بعد ذلك يرفع عللا مصفاة للتخلص من الماء الزائد ثم نحمر الحمام المحشي في مقلاة بها ملعقة من السمنة من جميع الجوانب.
- نحضر طبق التقديم ونضع طبقة من الفريك ثم يرص الحمام المحشي فوقه ومن الجوانب نزين بشرائح من الطماطم والخيار وبالهنا والشفا.
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