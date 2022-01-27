طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك بتتبيلة وبهارات لذيذة وشهية

يعتبر الحمام المحشي من أهم الأطباق التي تقدم في كبري المطاعم وهو يتميز بطعمه اللذيذ خاصة إذا كان محشي فريك أو أرز، وتوجد طرق مختلفة لعمله ومنها المحمر أو المشوي ولكن تجد بعض السيدات صعوبة في تحضيره في المنزل بسبب حجمه الصغير ولكن نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم اسرع واسهل طريقة لعمل الحمام المحشي فتابعونا.

طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك

المكونات:

2 كوب فريك.

2 كوب ماء.

2 ملعقة زيت.

ملح.

قرفة مطحونة.

بهارات مشكلة.

2 جوز حمام طازج.

2 ملعقة سمنة.

ماء مغلي.

حبهان وورق لورا.

بصلة مقطعة مكعبات.

طماطم للزينة.

دقيق وملح وخل لغسل الحمام.

طريقة التحضير: