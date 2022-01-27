اعملي السحلب بمكونات بسيطة من البيت بطعم لذيذ مثل الكافيهات

السحلب هو مشروب شتوي يتم تحضيره في جميع الدول العربية وهو يتكون من النشا وماء الزهر والمكسرات والفانيليا والحليب البودر، ويتميز بفوائدة الصحية لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الذي يحتاجها الجسم ويساعد أيضا على الشعور بالدفء ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل السحلب فتابعونا.

طريقة عمل السحلب

المكونات:

4 أكواب من الحليب كامل الدسم.

2 ملعقة من السحلب.

سكر حسب الرغبة.

ملعقة من ماء الزهر.

ملعقة من القرفة المطحونة.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به الحليب مع السكر والسحلب ونقلب حتى يذوب السكر تماما ثم يرفع على النار مع التقليب بشكل مستمر. نترك السحلب على نار متوسطة لحين الحصول على القوام المناسب ثم نغلق النار ونضع القليل من ماء الزهر ونقلب مرة أخرى . نصب السحلب في أكواب التقديم وعلى الوجه نضع رشة من القرفة وبعد ذلك يقدم وهو ساخن وبالهنا والشفا.

طريقة عمل السحلب البودر

المكونات:

كوب سكر بودرة.

كوب حليب بودرة.

5 ملاعق كبيرة نشا.

كوب أرز مطحون.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكسرات.

جوز هند.

طريقة التحضير:

في البداية يجب أن نقوم بغسل الأرز جيدا تحت الماء الجاري ثم يوضع في مصفاة ويترك تحت أشعة الشمس حتى يجف تماما. ثم يطحن في المطحنة لكي يصبح بودرة بعد ذلك نحضر وعاء ونضع به السكر البودرة مع الأرز ثم نضيف الحليب البودرة. مع باقي المكونات الأخرى ونقلب للحصول على مزيج متجانس والآن يمكنك تحضير مشروب السحلب عن طريق وضع وعاء على النار. نضيف به 3 ملاعق صغيرة من مسحوق السحلب مع 2 كوب من الحليب وسكر حسب الرغبة ونرفعهم على النار. عندما نحصل على القوام المطلوب يرفع السحلب من النار ويصب في أكواب التقديم وعلى الوجه نضع رشة من المكسرات المجروشة وبالهنا والشفا.

السحلب على الطريقة السورية

المكونات:

نصف كيلو حليب.

2 ملعقة كبيرة نشا.

مكسرات.

سكر حسب الرغبة.

قرفة.

كيس فانيليا.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة ونقلب على البارد حتى يذوب النشا تماما ثم يرفع على نار متوسطة. نقلب المكونات حتى تغلي ونحصل على القوام المطلوب ثم تصب ونزين بالمكسرات مع رشة من القرفة وبالهنا والشفا.

فوائد تناول السحلب