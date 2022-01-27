طريقة تحضير الحجازية الشهية في المنزل بمذاق مختلف ورائع

تختلف ثقافة كل دولة من حيث المهام اليومية خاصةً في أمور الطبخ حيث يوجد وجبات خاصه بالدول العربية وكذلك بالمطبخ الأوروبي وغيرهم من المطابخ واحياناً ما تكتسب بعض الوجبات الشهرة الواسعة مما يجعلها تنتشر في جميع الدول، ومن الحلويات التي تتميز بها الدول الشرقية والتي لا تكتسب شهرة واسعة على الرغم من مذاقها الشهي الرائع هي حلويات الحجازية التي لا تعتبر مجرد حلوى فقط حيث يمكن أن يستبدلها البعض وكأنها وجبه خاصةً في وجبه العشاء وتزداد قيمتها الغذائية نظراً للمكونات والعناصر التي تحتوي عليها، حيث تعمل الحلويات على خفض مستوى التوتر لذلك فهي يمكن تحضيرها للطلاب أثناء المذاكرة وكذلك تجديد طاقة الجسم مما تجعل الشخص يشعر بالحيوية وللتعرف على طريقة تحضير الحجازية يمكنك متابعه هذا المقال.

طريقة تحضير الحجازية في المنزل

مكونات التحضير:

كأسين من السميد.

كأسين من الطحين.

كأس زبدة ناعمة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

مكونات الحشوة:

مقدار مناسب من القرفة.

نصف كأس من الفول السوداني.

مقدار 100 جرام سميد.

كأس سكر ناعم.

طريقة التحضير: