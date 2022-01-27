نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الحجازية الشهية في المنزل بمذاق مختلف ورائع في المقال التالي
تختلف ثقافة كل دولة من حيث المهام اليومية خاصةً في أمور الطبخ حيث يوجد وجبات خاصه بالدول العربية وكذلك بالمطبخ الأوروبي وغيرهم من المطابخ واحياناً ما تكتسب بعض الوجبات الشهرة الواسعة مما يجعلها تنتشر في جميع الدول، ومن الحلويات التي تتميز بها الدول الشرقية والتي لا تكتسب شهرة واسعة على الرغم من مذاقها الشهي الرائع هي حلويات الحجازية التي لا تعتبر مجرد حلوى فقط حيث يمكن أن يستبدلها البعض وكأنها وجبه خاصةً في وجبه العشاء وتزداد قيمتها الغذائية نظراً للمكونات والعناصر التي تحتوي عليها، حيث تعمل الحلويات على خفض مستوى التوتر لذلك فهي يمكن تحضيرها للطلاب أثناء المذاكرة وكذلك تجديد طاقة الجسم مما تجعل الشخص يشعر بالحيوية وللتعرف على طريقة تحضير الحجازية يمكنك متابعه هذا المقال.
طريقة تحضير الحجازية في المنزل
مكونات التحضير:
- كأسين من السميد.
- كأسين من الطحين.
- كأس زبدة ناعمة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من السكر الناعم.
مكونات الحشوة:
- مقدار مناسب من القرفة.
- نصف كأس من الفول السوداني.
- مقدار 100 جرام سميد.
- كأس سكر ناعم.
طريقة التحضير:
- في البداية يتم تحضير الحشو أولاً عن طريق تحضير طبق واسع ووضع فيه كافة المكونات ويتم العجن باستخدام مقدار قليل من الماء وتقليبهم معاً للحصول على خليط متماسك.
- ننتقل لتحضير العجينة وخلط كلاً من السميد والطحين بعد النخل ووضع عليهم الزبدة بحيث تكون سائلة وبعد ذلك نبدأ بإضافة الماء الفاتر وتقليب الخميرة مع السكر وإضافتها على باقي المكونات.
- نستمر في عجن الخليط للحصول على عجينة متماسكة وجافة ونتركها قرابة الساعتين حتى تختمر ويزداد حجمها.
- يتم تحضير قالب مناسب لحجمها وتشكيل العجينة إلى جزئين الجزء الأكبر نقوم بفرده في القالب بعد دهن القالب بالزبدة ثم يوضع الحشو بعناية عليه، وبعد ذلك نقوم بفرد الجزء الاصغر بحيث يكون رفيع.
- نقوم بتقطيع الحجازية قبل إدخالها في الفرن حيث تكون سميكة ثم وضعها في الفرن على درجة حرارة لا تزيد عن 190 درجة مئوية على الرف الشبكي ويتم إخراجها من الفرن حتى تصبح صفراء لامعه.
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