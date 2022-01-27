طريقة عمل كيكة الطاسة بمكونات اقتصادية ومظبوطة وبطعم هش وخفيف

في بعض الأوقات نحتاج إلى عمل حلويات سريعة في البيت ولكن يكون غير متوافر لديك بيض أو حليب والحل هي كيكة الطاسة التي تتميز بطعمها اللذيذ خاصة إذا تم تقديمها مع صوص الشوكولاتة الغني، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كيك الطاسة بكل سهولة وبأقل مكونات موجودة في بيتك.

طريقة عمل كيكة الطاسة

المكونات:

كوب ونصف دقيق.

ربع كوب كاكاو.

كوب سكر.

فانيليا.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة قهوة سريعة الذوبان.

كوب ماء ساخن.

ثلث كوب زيت.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

مكونات الصوص:

نصف كوب سكر.

نصف كوب حليب بارد.

نصف كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بتحضير الصوص من خلال وضع السكر مع الحليب والكاكاو في الخلاط ونخلط حتى تذوب المكونات وتتجانس. يضاف الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخفق للحصول على قوام مناسب ثم يصب في وعاء جاف تماما ويوضع في الثلاجة. بولة عميق نقوم بنخل المكونات الجافة بداخلها وثم نخلط المكونات السائلة في الخلاط الكهربائي ما عدا الماء الساخن. نقلب جميع المكونات مع بعض حتى يتجانس الدقيق ويختفي ثم يضاف الماء الساخن ونقلب حتى يصبح القوام كريمي سائل. تصب الكيكة في مقلاة مقاس 24 أو صينية ونشعل البوتاجاز علي نار منخفضة ومن الأفضل أن نقوم بوضع شايطة. ثم توضع على النار ونتركها لمدة 30 دقيقة وعندما تنضج نضعها جانبا حتى تصبح دافئة ونصب الصوص فوقها وتقطع وتقدم.

كيك الطاسة السريع

المكونات:

كوب ونصف دقيق.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

كيس بيكنج بودر.

كوب وربع حليب.

فانيليا.

2 ملعقة كبيرة زيت.

طريقة التحضير: