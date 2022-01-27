أسرار الحلواني لعمل لقمة القاضي في المنزل بهشة من الداخل وطرية ومقرمشة من الخارج

أسرار الحلواني لعمل لقمة القاضي المعروفة أيضًا باسم العوامة أو الزلابية أو اللقيمات هي حلوى شرقية شهيرة يمكن صنعها في المنزل أو شراؤها من الخارج، حيث عرف العرب لقمة القاضي من اليونانيين والأتراك وبعد ذلك تطورت وتغيرت في نواح كثيرة حيث أصبحت محلاة بالعسل والشراب والسكر المطحون أو النوتيلا أو كراميل، وتتكون لقمة القاضي في الأساس من طحين ممزوج بالماء ثم يقلى بالزيت ثم يتم تحليته بعد ذلك كيف شئت.

أسرار الحلواني لعمل لقمة القاضي

سوف نتعرف على وصفة اليوم وهذه الطريقة لعمل واحدة من الحلويات العربية الشهيرة وهي لقمة القاضي، فيمكنك تجربتها على مائدتك واستمتع بمذاقها الرائع حيث أنها حلوى سريعة وسهلة.

المكونات

٣ أكواب من الدقيق الأبيض.

2\1 ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة.

٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

كب ونصف كوب من الماء.

زيت نباتي غزير للقلي.

مكونات القطر

٣ أكواب من السكر.

٣ أكواب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الدقيق والسكر والملح والخميرة والماء والنشا في الخلاط الكهربائي ونخفق جيدًا حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

ثم تترك لترتاح لمدة ساعة ونصف على الأقل حتى يتضاعف حجمها.

بعد ذلك نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات صغيرة الحجم من خلال ملعقة صغيرة ثم نسقطها بالزيت الساخن.

بعد أن تأخذ اللقيمات اللون الذهبي نخرجها من الزيت ثم نضعها في الشربات وبعدها اخرجها وضعها في مصفاة حتى نتخلص من الشربات الزائد.

قم بوضع لقمة القاضي في طبق التقديم مناسب.

طريقة تحضير القطر

أحضري إناء عميق وضعي به كٍل من الماء والسكر وقلبي جيدًا مع إضافة عصير الليمون.

ارفعي الإناء على نار متوسطة الحرارة لمدة ١٥ دقيقة حتى تتجانس المكونات ببعضها البعض.

ثم بعد ذلك قومي بإضافة الفانيليا وحركي قليلًا ثم ارفعي الوعاء عن النار.

أسرار نجاح لقمة القاضي في البيت