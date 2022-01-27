بثمرة بنجر فقط اعرفي طريقة عمل الروج الأحمر في البيت مثل الجاهز بالمكونات الطبيعية الغير مضرة

طريقة عمل الروج الأحمر في البيت بخطوات بسيطة وغير مكلفة، نظرا لأن الروج من الأشياء الضرورية عند كثير من السيدات، والذين يعشقون وضع مساحيق التجميل، خاصة المتعلقة بتلوين الشفاه، وعلى الرغم من تواجد أنواع وألوان كثيرة من الروج في الأسواق، إلاّ أن بعضهم يحب صناعته بالمنزل بمواد طبيعية، تجنبا لاستخدام المواد الكيميائية فغالبية الأنواع المباعة في محلات مستحضرات التجميل مكوناتها كيميائية، لذلك حرصنا على توفير طريقة بسيطة مكوناتها طبيعية 100%، سيتم التعرف عليها من خلال الفقرة القادمة.

طريقة عمل الروج الأحمر في البيت

يعتبر البنجر من أشهر المكونات الطبيعية في صناعة الروج الأحمر ودرجاته، للونه الطبيعي الذي يوفر اللون المطلوب بسهولة بأكثر من لون، ونظرا لأن سعره غير مبالغ فيه، يصبح من الطرق الموفرة جدا في عمل الروج الأحمر بالبيت، وذلك من خلال اتباع ما يلي:

نقوم بإحضار ثمرة من البنجر، ثم نغسلها جيدا ونقطعها إلى أجزاء صغيرة.

ثم نقوم بهرسها جيدا من خلال وضعها بالخلاط الكهربائي مع نسبة قليلة جدا من الماء.

نقوم بإضافة أربع ملاعق زيت زيتون طبيعي، ونضربهم معا حتى وصول الخليط إلى التجانس.

ثم يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من العسل ومزجهم جيدا، للوصول إلى قوام لزج.

نقوم بوضع الخليط في علبة نظيفة ووضعه في الثلاجة لحين الاستخدام لاحقا.

طريقة عمل الروج بالألوان الطبيعية

في البداية يجب احضار المكونات التالية:

المكونات:

علبة ألوان علبة فازلين

روج شفاف

شمعة ومغرفة

الكحول الطبي

القطن

طريقة التحضير: