نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثمرة بنجر فقط اعرفي طريقة عمل الروج الأحمر في البيت مثل الجاهز بالمكونات الطبيعية الغير مضرة في المقال التالي
طريقة عمل الروج الأحمر في البيت بخطوات بسيطة وغير مكلفة، نظرا لأن الروج من الأشياء الضرورية عند كثير من السيدات، والذين يعشقون وضع مساحيق التجميل، خاصة المتعلقة بتلوين الشفاه، وعلى الرغم من تواجد أنواع وألوان كثيرة من الروج في الأسواق، إلاّ أن بعضهم يحب صناعته بالمنزل بمواد طبيعية، تجنبا لاستخدام المواد الكيميائية فغالبية الأنواع المباعة في محلات مستحضرات التجميل مكوناتها كيميائية، لذلك حرصنا على توفير طريقة بسيطة مكوناتها طبيعية 100%، سيتم التعرف عليها من خلال الفقرة القادمة.
طريقة عمل الروج الأحمر في البيت
يعتبر البنجر من أشهر المكونات الطبيعية في صناعة الروج الأحمر ودرجاته، للونه الطبيعي الذي يوفر اللون المطلوب بسهولة بأكثر من لون، ونظرا لأن سعره غير مبالغ فيه، يصبح من الطرق الموفرة جدا في عمل الروج الأحمر بالبيت، وذلك من خلال اتباع ما يلي:
- نقوم بإحضار ثمرة من البنجر، ثم نغسلها جيدا ونقطعها إلى أجزاء صغيرة.
- ثم نقوم بهرسها جيدا من خلال وضعها بالخلاط الكهربائي مع نسبة قليلة جدا من الماء.
- نقوم بإضافة أربع ملاعق زيت زيتون طبيعي، ونضربهم معا حتى وصول الخليط إلى التجانس.
- ثم يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من العسل ومزجهم جيدا، للوصول إلى قوام لزج.
- نقوم بوضع الخليط في علبة نظيفة ووضعه في الثلاجة لحين الاستخدام لاحقا.
طريقة عمل الروج بالألوان الطبيعية
في البداية يجب احضار المكونات التالية:
المكونات:
- علبة ألوان علبة فازلين
- روج شفاف
- شمعة ومغرفة
- الكحول الطبي
- القطن
طريقة التحضير:
- قومي بنزع مربعات الألوان من مكانها، وعقمي العلبة جيدا باستخدام الكحول وقطع القطن.
- عليكِ تقطيع الروج الشفاف إلي قطع صغيره وضعيها في المغرفة.
- نشعل الشمعة وثبتيها جيدا على سطح مستوي.
- قومي بمسك المغرفة فوق الشمعة مباشرة حتى تعمل الحرارة الناتجة منها على إذابة الروج واضيفي معها أربع ملاعق من الفازلين الخام، ومزجهم جيدا مع بعض.
- قومي باختيار اللون المطلوب والذي قمتي بانتزاعه وكسريه وضعيه داخل المغرفة، باستخدام خلة الأسنان قلبي الخليط برفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- ثم ضعي الخليط داخل مكان الألوان والتي تم بتعقيمها مسبقا، كرري الطريقة السابقة مع باقي الألوان التي تريدي صنع الروج منها ثم وضعها داخل العلبة للحصول على أكثر من لون باستخدام نفس المكونات.
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