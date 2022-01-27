وداعاً للشعر المجعد.. فرد الشعر بالخميرة والنشا وغيري شعرك 180 درجة بأقوى وصفة كيراتين طبيعي

من أحدث الطرق الطبيعية في الحصول على شعر ناعم ومفرود هي فرد الشعر بالخميرة والنشا، فهي طريقة اقتصادية وغير مكلفة ويمكن توفير مكوناتها بكل سهولة، فقد أثبتت نتائج الطريقة فعاليتها بعد تجربتها عدة مرات، حيث أن نتائجها على الشعر قريبة جدا من الكيراتين، ولكن كثير من السيدات يفضلن اتباع الطرق الطبيعية خاصة فيما يتعلق بالشعر والبشرة والجسم، لذلك سنوفر لكم المكونات اللازمة لعمل الوصفة بالإضافة إلى طريقة عملها.

فرد الشعر بالخميرة والنشا

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة البودر.

وملعقة كبيرة من النشا البودر.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

وملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي.

الطريقة

يتم خلط المكونات السابقة معا للحصول على قوام الماسك المتجانس،

بعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر إلى أربع أجزاء متساوية.

ثم يتم فرد الوصفة على جزء للشعر من الجذور وحتى الأطراف حتى يتغلغل الماسك داخل بصيلة الشعر.

بعد ذلك نقوم بوضع كيس بلاستيك أو بونيه، يتم تركه على الشعر لمدة ساعة على الأقل.

ثم يغسل جيدا بالماء الفاتر والشامبو ثم يجفف.

للحصول على نتائج سريعة يجب تكرار الوصفة السابقة على الشعر مرة واحدة في الأسبوع وستلاحظين الفرق بوضوح.

فوائد الخميرة للشعر

تحتوي الخميرة على كمية كافية من الفيتامينات والأملاح والمعادن اللازمة لتغذية الشعر، مثل فيتامين ب المركب

والحديد والكالسيوم، مما يساعد كثيرا على تقوية جذور الشعر و تقويته والحفاظ عليه من التلف والتقصف.

والحديد والكالسيوم، مما يساعد كثيرا على تقوية جذور الشعر و تقويته والحفاظ عليه من التلف والتقصف. تقوم على فرد الشعر وتنعيمة ويتم إدخالها في كثير من المنتجات الخاصة بتنعيم الشعر والتجميلية بصفة عامة.

تحافظ على فروة الرأس من الإصابة بالفطريات من خلالها بالتطهير لجذور الشعر لمنع تكون القشرة.

فوائد النشا للشعر

يحتوي الشعر على فيتامينات وأحماض أمينية تغذي الشعر من الجذور وحتى الأطراف، وتساعد فروة الرأس في التخلص من القشرة، والحماية من أضرار الصبغات الكيميائية التي يتعرض لها الشعر، بالإضافة إلى ميزة التنعيم سواء للشعر أو للبشرة.

تستطيعي في أي وقت فرد الشعر بالخميرة والنشا نظرا لتوافر مكوناتها في أي بيت، ولا تستغرق الكثير من الوقت ونتائجها فعالة ومضمونة، للحصول على شعر مفرود حريري احرصي دائما على تكرار الوصفة مرة خلال الأسبوع الواحد.