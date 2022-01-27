نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلا بالرشاقة.. مشروب سحري لمسح البطن بلا رجيم أو رياضة في شهر واحد أنقص 10 سنتيمتر من خصرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل منا يبحث عن مشروب سحري لمسح البطن وخاصةً في فترة إتباع نظام غذائي للتنحيف حيث أن منطقة البطن من المناطق التي تتكون فيها الدهون العنيدة، وتسمى تلك المنطقة بالمنطقة النائمة، ومن الصعب محو دهونها إلا بالوصفات الطبيعية، ومن هنا سوف نقوم بعرض وصفات مختلفة تعمل على مسح الدهون الموجودة في منطقة البطن.

مشروب سحري لمسح البطن

تعد الوصفة التي تعمل على مسح البطن و القضاء على الترهلات خطوة من أهم خطوات الحمية الغذائية، ويمكن عمل تلك الوصفة من مكونات طبيعية تعمل على زيادة معدل حرق الدهون النائمة.

وصفة الكمون والليمون لتخسيس البطن

الكمون من العناصر التي تعمل على زيادة حرق الدهون، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة صغيرة من الكمون الخشن.

عصير نصف ليمونة.

كوب ماء.

الطريقة:

قومي بتسخين المياه حتى تغلي.

بعد ذلك ضعي الكمون في الماء المغلي ومعه عصير الليمون.

ثم اتركي الخليط ليهدأ، وقومي بعد ذلك بتناوله على معدة فارغة.

ولكن يفضل تغطية الخليط حتى لا تتطاير منه الزيوت النافعة.

يفضل تغطية الخليط حتى لا تتطاير منه الزيوت النافعة. يمكن تكرار الوصفة يومياً.

خل التفاح مع زيت الزيتون لإزالة الكرش

يمكنك عمل وصفة من خل التفاح وزيت الزيتون بالطريقة التالية:

المكونات:

كوب ماء.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

الطريقة:

أولا قومي بغلي الماء، ثم قومي بوضع زيت الزيتون وخل التفاح.

بعد ذلك اتركي الخليط يهدأ مع مراعاة تغطيته حتى لا تتطاير الزيوت المتبخرة النافعة.

يمكنك تناول الوصفة مرتين صباحاً ومساءاً.

خلطة لإزالة الكرش بسرعة

يعد خلط الأعشاب وتناولها من الطرق المهمة التي تعمل على حرق الدهون، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الجنزبيل المطحون.

وملعقتين كبيرتين من الكمون المطحون.

ملعقتين كبيرتين من القرفة المطحونة.

وملعقتين كبيرتين من الشمر.

ملعقتين كبيرتين من الزعتر.

عصير ليمون.

الطريقة:

أحضري علبة جافة محكمة الغلق.

بعد ذلك قومي بخلط المكونات جميعاً.

ثم خذي بعد ذلك ملعقة من الخليط على كوب من الماء المغلي.

ثم ضيفي بعد ذلك ملعقة من عصير الليمون.

بعد ذلك تناولي كوب يومياً ثلاث مرات، واستمتاعي ببطن مسطحة تماماً.

وفي ختام هذا المقال نكون قد وضحنا أكثر من وصفة لمشروب سحري لمسح البطن والتي تعمل على زيادة معدل حرق الدهون منها وصفة الكمون مع عصير الليمون، ووصفة زيت الزيتون وخل التفاح، ووصفة الأعشاب الطبيعية المختلفة.