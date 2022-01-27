نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدل بتاع بره .. وصفة مقرمشات الدريتوس في المنزل صحي وآمن جداً للأطفال وإمكانية وضع أطعمة مختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقرمشات الدريتوس تعتبر من أهم وألذ أنواع التسالي، التي يفضلها الأطفال، كما أنها من أكثر الأنواع طلبًا وشراءً من الأسواق، فيحب الأطفال تناوله سواء في المدارس والحدائق، أو في المنزل وأمام التلفزيون، فيمكن لربة المنزل أن تقوم بإعداده في أقل وقت ممكن، وأقل تكاليف، حيث أنه من الأطباق سهلة التحضير، وبطرق مضمونه وناجحة.

وصفة مقرمشات الدريتوس

يمكنك إعداد مقرمشات الدريتوس في المنزل بأبسط المكونات المتاحة دائمًا، فتتكون هذه المقرمشات الشهية من التالي:

مكونات مقرمشات الدريتوس

كوب من الدقيق.

نصف كوب من دقيق الذرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة من الكركم.

نصف ملعقة من الكمون.

بالإضافة إلى نصف ملعقة من الشطة.

زيت للقلي.

كوب من الماء.

طريقة تحضير مقرمشات الدريتوس

قومي بتحضير وعاء كبير، وأضيفي إليه كلًا من كوب الدقيق، ونصف كوب دقيق الذرة، والملح، والسكر، والكركم، والكمون، والشطة.

قلبي المكونات جيدًا مع بعضها، ثم قومي بعجنها، لتصبح عجينة متماسكة وطرية.

اتركي العجينة لمدة نصف ساعة بعد الانتهاء من عجنها، وذلك لترتاح جيدًا.

استخدمي الزيت في فرد وتقطيع العجينة إلى مثلثات مثل شيبسي الدريتوس.

أحضري مقلاه، وقومي بوضع الزيت بداخلها، واتركيه حتى يسخن.

قومي بإضافة مثلثات الدريتوس واحدة تلو الأخرى في الزيت.

بعد التأكد من أنها أصبحت ناضجة، قومي بإخراجها وتقديمها في أطباق التقديم لأطفالك.

مقرمشات الدريتوس المالحة

يمكنك الحصول على مقرمشات الدريتوس بأكثر من طعم وطريقة، وكل هذه الطرق سيحبها أطفالك، وتعتبر أمنه أكثر من شيبسي الدريتوس المتواجد في السوق.

مكونات مقرمشات الدريتوس المالحة

كوي من دقيق الذرة.

بيضة.

زيت طعام.

بيكنج بودر.

ملعقتين من النشا.

ملعقة صغيرة من بصل البودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

زيت للقلي.

طريقة تحضير مقرمشات الدريتوس المالحة