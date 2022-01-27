هش ومقرمش.. طريقة قلي السمك بدون مايشرب زيت لالذ أكلة يمكن تناولها صحية والطعم خيالي

طريقة قلي السمك بدون مايشرب زيت التي تبحث عنها الكثير من الأمهات، حيث أن الزيت يعمل على إرتفاع نسبة الكوليسترول بالدم مما يؤدي إلى زيادة أمراض القلب كما يعمل على زيادة الوزن، ولأن السمك المقلي يفضله الكثير من الأشخاص يمكنك تناوله بطريقة صحية، والتي سنعرضها عليك من خلال المقال بكل سهولة.

طريقة قلي السمك بدون مايشرب زيت

يمكنك تناول السمك المقلي بطريقة صحية خالياً من الزيت ويجعلك تتجنبي الكثير من الأمراض، وإليك افضل طريقة سمك مقلى مثل المحلات فيما يلي:

مقادير السمك المقلي

كيلو من السمك البلطي متوسط الحجم.

ثلاث حبات من الليمون الطازج.

عشرة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

عدد ملعقتان من ملح الطعام.

رأس من الثوم المقشر والمفروم جيداً.

ثمرة طماطم مبشورة.

وثمرة فلفل أخضر مبشورة.

زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

وملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

طريقة قلي السمك الصحية

قومي بتنظيف السمك جيداً.

بعد ذلك قومي بتحضير المحلول من الملح والليمون والخل.

ثم بعد ذلك اتركي بعد ذلك السمك في المحلول لمدة ساعة ونصف.

احضري بعد ذلك الخلطة من كزبرة جافة، كمون، فلفل أسود، الطماطم المبشورة، الفلفل المبشور والثوم المفروم.

ثم اخلطي المكونات جيداً.

بعد ذلك احشي السمك من الداخل بالخلطة السابقة.

ثم احضري طبق وضعي به كمية الدقيق.

بعد ذلك ضعي السمك في الدقيق.

ثم فى طاسة على النار سخني الزيت جيداً جداً.

بعد ذلك قومي بأخذ كل سمكة وحركيها جيداً.

اجعلي النار متوسطة وضعي السمك واحدة تلو الأخرى.

بعد ذلك انتظري حتى تنضج السمكة من الجهتين.

ثم اخرجيها وضعيها على مناديل المطبخ.

بعد ذلك قدمي السمك مع الأرز الصيادية والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة.

نصائح عند قلي السمك بدون ما يشرب زيت

إليك النصائح التي ستجعلك تحصلين على سمك مقرمش خالي من الزيت، ومنها ما يلي:

قومي بقلي السمك الصغير وابتعدي عن كبير الحجم.

ضعي السمك في الفرن ورشي عليه القليل من الزيت، وضعيه على حرارة عالية.

أضيفي إلى السمك الخل والليمون الذي يجعله لا يحتاج إلى كمية زيت كبيرة في القلي.

الإقلال من كمية الزيت في القلي.

يمكنك تناول سمك صحي بدون زيت باستخدام المقلاة الهوائية.

في ختام المقال قد نكون تحدثنا عن طريقة قلي السمك بدون ما يشرب زيت بكل سهولة وبخلطة وهمية ستجعلك تقومين بعمل السمك المقلي باستمرار، كما قمنا بعرض بعض النصائح للحصول على سمك صحي قليل الدهون.