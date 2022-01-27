نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفري فلوسك.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية مثل المصانع سهلة ومضمونة 100% مش هاتبطلي تعمليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الحلاوة الطحينية، وذلك لأنها تعتبر من أكثر الأطعمة التي يمكن أن تمنح أولادهم الطاقة والحيوية والنشاط التي يحتاجون لها، هذا إلى جانب أن الكبار والصغار يحبونها بشكل كبير جدا، ولذلك تريد أن تقدمها الأمهات في المنزل لتضمن مدى صلاحيتها وأن مكوناتها كلها طبيعية ومفيدة لهم.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

إن الحلاوة الطحينية من أهم وأفضل الوجبات والتي تساعد على منح الجسم كميات كبيرة من الفيتامينات، حيث أن المكون الأساسي للحلاوة الطحينية هي السمسم، وهذا المكون يحتوي على كم كبير جدا من الفيتامينات والزيوت التي يحتاج لها الجسم.

كما انا الحلاوة الطحينية تعتبر فعالة بشكل كبير في علاج كل مشكلات القلب والشرايين، ولذلك فهي مفيدة بشكل كبير جدا للكبار والصغار، ولذلك كان من الضروري تقديم طريقتها لكم.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية مثل المصانع

المكونات

2 كوب من السمسم المحمص

2 كوب سكر بودرة

1 كوب زيت

1 كوب دقيق

ذرة ملح

2 كوب لبن بودرة

1 ملعقة فانيليا

مكسرات

الحلاوة الطحينية سهلة

في البداية تقوم بتحميص كل كمية السمسم ثم نقوم بوضعه في الخلاط ونحرص على طحنه بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة كميات الدقيق والملح وخلطهم جيدا حتى تتجانس جيدا، وبعد ذلك نقوم بإضافة كميات الزيت بشكل تدريجي ونخلطهم إلى أن يتجانسوا بشكل جيد مع بعضهم البعض حتى نحصل على ما يشبه الطحينة.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة كميات السكر والفانيليا وكذلك لبن البودرة، ونقوم بخلطهم مع الخيط السابق حتى يتجانسوا بشكل جيد معا، ثم نقوم بعد ذلك بخلط كل هذه المكونات في الخلاط مع بعضهم، ثم بعد ذلك نقوم بفرش المكسرات في العبوة التي سوف نقوم بحفظ الحلاوة فيها، ثم نضيف الخليط وندخله للثلاجة ويترك يومين ليتماسك.

لقد عرضنا لكم في هذا المقال طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكونات والخطوات التي تخص تحضيرها. كما تحدثنا عن مدى فوائدها للجسم وكيف أنها تعطى الحسم كافة الفيتامينات والطاقة التي يحتاج إليها. ولذلك نجد أنها من أفضل الأطعمة التي يجب أن نقدمها لأبنائنا في وجباتهم اليومية لمنحهم كل ما يحتاجوا إليه في هذه المرحلة العمرية.