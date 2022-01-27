ثلاث بهارات.. طريقة عمل كفتة الحاتي على أصولها بالتتبيلة الأصلية بلا مكونات غريبة لطعم رهيب

طريقة عمل كفتة الحاتي سهلة وبسيطة جدا ولا تحتاج إلى الكثير من المجهود، والكثير من ربات البيوت يحتاجون إلى معرفتها وإتقانها بشكل جيد جدا، حيث أنه يرغبون في تقديم نفس جودة المطاعم لأبنائهم في المنزل، وذلك حتى يضمنون مدى صحة وجودة هذا الطعام بشكل كبير جدا، ولذلك تبحث الكثير من السيدات عن هذه الطريقة.

طريقة عمل كفتة الحاتي

نقدم لكى اسرار وتكات كفتة الحاتي مثل المحلات بسهولة تسطيعي ان تصنعي بنفسك الكفتة المشوية في المنزل فقط التزمي بالمكونات و الخطوات التالية:

المكونات

كيلو من اللحم المفروم.

نصف كيلو من البصل المفروم.

بقدونس مفروم.

ملح وفلفل أسود.

ربع ملعقة عبارة عن خليط من الحبهان المطحون والقرنفل المطحون وجوزة الطيب.

كفتة الكبابجي

في البداية نقوم بإحضار مقلاة نظيفة ووضعها على نار هادئة ونضع بها الزيت والبصل لتشويحها بشكل جيد، وبعد ذلك نقوم بتتبيل هذا البصل بالفلفل الأسمر ونتركهم حتى يصبح لونهم ذهبي بعض الشيء، ثم بعد ذلك نعمل على إضافة كمية اللحم المفروم بعد أن يصبح لون البصل ذهبي.

ثم بعد ذلك نضيف البقدونس للخليط، ثم نتركه إلى أن ينضج ثم ندعه يبرد، ونعمل على أن يشكل في صورة أصابع، ونقوم برصها في الصينية ونقوم بإدخالها للفرن، وننتظر إلى أن تنضج وتقدم ساخنه وبجانبها طحينة.

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

المكونات

نصف كيلو من اللحم الضاني المفروم.

ملعقة صغيرة من الدهن.

بصلة مبشورة.

ثمرة من الطماطم المفرومة

2 ملعقة من الخل الأبيض.

3 ملاعق من البقسماط الناعم.

بهارات.

زعتر.

قطعة من الفحم.

كفتة المحلات

في البداية نقوم بإحضار إناء عميق الحجم، ثم نقوم بوضع اللحم المفروم مع البقسماط مع الخل، بعد ذلك نضع البهارات للتبيل بشكل حيد ونعمل على عجن كل المكونات معا، بعد ذلك نخلط المكونات ونتركها لمدة ربع ساعة في الثلاجة.

بعد ذلك نقوم بوضع كمية من ماء البصل والطماطم على اليد ونشكل الكفتة باستخدامها، ثم بعد ذلك نقوم بوضع أصابع الكفتة في الأسياخ وتوضع إما على الفحم أو في الصواني وتترك حتى تنضج، وتقدم ساخنة ومها سلطة طحينة.

هذا وقد عرضنا لكم في هذا المقال أفضل طريقة عمل كفتة الحاتي بشكل سهل وسريع، وكذلك طريقة عملها في الفرن بشكل سهل حدا وسريع، وبذلك يمكن لكل أم أن تقدم لأسرتها أفضل وجبة متكاملة العناصر ومفيدة ومثل التي يحبونها من الخارج. ولكن مضمون مكوناتها وطريقة استخدامها أكثر من التي تقدم في المطاعم بل وبسعر أقل أيضا.