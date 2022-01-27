طريقة تخزين الكرنب في الديب فريزر الموجود بالمنزل بعدة خطوات بسيطة وهيكون زي الطازة

طريقة تخزين الكرنب، يعد محشي الكرنب من أهم الأطباق الشتوية اللذيذة، كما أنه طبق يعشقه الكثير، كما أنه طبق مليء بالعناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، فيعطي للإنسان الدفء عند تناوله ساخنة، ويعتبر من الأطباق الأكثر طلبًا، لذا تقوم ربات البيوت في الموسم المخصص للكرنب، بتخزينه لكي يكون متوفر أثناء فصول السنة الأربعة.

طريقة تخزين الكرنب في الديب فريزر

يمكنك تخزين الكرنب بطريقة سهلة وبدون مجهود، من خلال إتباع الخطوات التالية:

قومي بوضع وعاء به ماء على النار.

قومي تقطيع ورق الكرنب.

بعد الحصول على الماء المغلي، قومي بوضع ورق الكرنب في الوعاء، لكي يتم سلقة.

قومي بإزالة عرق الكرنب الموجود في منتصف الورقة.

لفي ورق الكرنب بشكل أفقي، باتجاه العروق.

قومي بتقطيع الورق حسب رغبتك، لكي تقومي بتحضيرها كأصابع.

أضيفي الورق بعد تقطيعه في أكياس الخزين، ثم قومي بوضعها في الفريزر.

طريقة سلق الكرنب للتخزين

يمكنك شراء كمية كبيرة من الكرنب أثناء موسمه، وسلقها وتخزينها، لكي تقومي باستعمالها فيما بعد، فقط قومي بإتباع الخطوات التالية:

قومي بتخفيف الأوراق الخارجية للكرنب.

قسمي ثمرة الكرنب إلى ٤ أجزاء متساوية.

قومي بوضع كل جزء بمفردة في الماء المغلي، الذي يحتوي على الملح والكمون.

قومي بتقليب الأوراق، وأستمري في تكرار هذه الخطوة، حتى الانتهاء من جميع الأوراق.

بعد ذلك قومي بتصفية الأوراق من الماء الزائد، واتركيها حتى تبرد.

قومي بتقطيع الورق إلى الحجم الذي تريديه.

قسمي هذه الأوراق في أكياس الخزين، وقومي بوضعها في الفريزر لحين الاستخدام.

خطوات فك تجميد الكرنب

بعد الانتهاء من عملية التخزين، يجب عليك أن تكوني على علم بالطريقة الصحيحة لفك أوراق الكرنب واستعمالها بعد التجميد، فمن الممكن أن يصبح غير صالح للاستعمال بسبب غلط في طريقة فكة.