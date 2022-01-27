ودعاً للشعر الأبيض.. التخلص من الشيب بالقرنفل بأقوى خلطة تعيد الشعر أسود ليلي وتنعمه وتوقف التساقط

يبحث الكثيرون حول التخلص من الشيب بالقرنفل حيث أن هذا الأمر بمثابة هاجس مرعب يهدد الكثير، ولذلك يرغبون في التخلص منه وخاصًة باستخدام إحدى الطرق الطبيعية وذلك حتى لا تؤثر بشكل سلبي على جودة شعرهم ونعومته، ولذلك تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق الخاصة بالتخلص من الشيب لأن القرنفل يحتوي الكثير من الفوائد والعناصر للشعر.

التخلص من الشيب بالقرنفل

من أفضل المواد التي يفضل استخدامها للتخلص من الشعر الأبيض بشكل خاص هي المواد الطبيعية، حيث أنها لا تسبب أي مشاكل أو أضرار للشعر، كما أنها تمنحه بريق خاص بها يرغب فيه الجميع، حيث أن وصفة القرنفل تحتوي على كم كبير من الزيوت الطبيعية الرائعة إلى جانب عيدان القرنفل التي يوجد بها فيتامينات كثيرة.

خلطة القرنفل للشيب

قرنفل

كريم مرطب

زيت قرنفل

وزيت سمسم

وأيضا زيت زيتون

وزيت خردل

تجربتي مع القرنفل للشيب

في البداية نحرص على أن نحضر الوعاء الذي سوف نجهز الخلطة فيه له غطاء، ونعمل على تكسير كافة العيدان التي تخص القرنفل، ونضيف لها زيت السمسم ونخلطهم مع بعضهم البعض بشكل جيد حتى يتجانسوا، ثم نقوم بعد ذلك بإضافة كميات زيت الزيتون زيت القرنفل تدريجا ونخلطهم ليتجانسوا.

ثم نعمل على خلط زيت الخردل مع كريم الشعر المرطب الذي نستخدمه ونمزجهم جيدا مع باقي المكونات، ونترك الخليط مع بعضه في غرفة تكون مظلمة لمدة لا تقل عن يوم كامل.

بعد ذلك تأتي مرحلة الاستخدام والتي يجب أن نحرص على رج المكونات بشكل جيد قبل استخدامه، ثم نضع كمية على اليد وفردها على الشعر ونتركها لمدة ربع ساعة ثم يتم غسله بشكل جيد، مع الحرص على أن يتم تكرار هذه الطريقة مرتين أو ثلاثة خلال الأسبوع، وسوف تكون النتيجة مبهرة لكم بشكل كبير وسيخلصك من الشيب نهائياً.

لقد عرضنا لكم في هذا المقال أفضل طريقة تساعد على التخلص من الشيب بالقرنفل. والتي تساعد على منح الشعر حيوية ونشاط كبيرة ومظهر متألق كما يحتاج إليه الجميع. وذلك كله من دون وجود أي مواد كيميائية. بل يتم بشكل جيد وبمواد طبيعية تحافظ على جودة الشعر وكذلك حيويته ونشاطه بشكل كبير جدا.