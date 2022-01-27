ودعي الكسل.. فطائر المقلاة في 10 دقائق سريعة وسهلة بعجينة قطنية تحفة ستصبح أكلتك المفضلة

تعد فطائر المقلاة في 10 دقائق من الوصفات التي تلجأ لها الأمهات لعمل وجبة عشاء سريعة وسهلة، وتعتبر تلك الفطائر من أنواع الأكلات المحببة لدى الكبار والصغار، ويمكن إضافة الكثير من الحشوات المختلفة لتعطي مذاق متميز، ويمكننا في هذا المقال أن نقوم بتوضيح أكثر من وصفة لعمل الفطائر بطريقة بسيطة وسهلة ومكونات متوفرة.

فطائر المقلاة في 10 دقائق

يمكن عمل فطائر الطاسة في وقت سريع، ويمكن تصنيف الحشوات إلى حشوات مالحة وحشوات حلوة.

وصفة فطائر سريعة مالحة

تعددت الحشوات المالحة التي تعطي فطائر المقلاة السريعة مذاق خاص، ويمكن عملها بالطريقة التالية:

المكونات:

2 كوب من حليب دافئ.

3 كوب من الدقيق.

ربع كوب من زيت الذرة.

عدد 2 حبة من البيض.

ملعقة من الخميرة الجافة.

وملعقة من البيكنج بودر.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

جبن رومي مبشور، وجبن موزاريلا للحشو.

الطريقة:

في إناء ضعي الدقيق مع البودر والملح والفلفل الأسود.

بعد ذلك في الخلاط الكهربائي ضعي البيض واللبن والزيت، واخلطي جيداً.

ضعي بعد ذلك خليط الدقيق تدريجياً، واستمري في الخلط.

ثم اتركي بعد ذلك الخليط لمدة ثلاثون دقيقة.

بعد ذلك قومي بتشكيل العجين دوائر متساوية، وضعي ملعقة من الجبن بداخلها، واغلقيها جيداً.

ثم قومي بتسخين المقلاة، وضعي مسحة من الزيت، ثم ضعي الفطيرة لتأخذ لون ذهبي من الجانبين.

بعد ذلك أكملي باقي الكمية بنفس الطريقة.

وصفة فطائر سريعة حلوة

يمكنك حشو الفطائر السريعة بحشوة حلوة لتعطي مذاق مختلف، والطريقة التالية:

المكونات:

2 كوب من الدقيق الأبيض.

2 كوب من الدقيق الأبيض. كوب من دقيق السميد.

عدد حبة من البيض.

ملعقة من الخميرة.

وملعقتين من الزبادي.

وأيضا ملعقة من السكر الأبيض.

ماء دافئ للعجن.

ربع كوب من الزيت النباتي.

شكولاتة نوتيلا للحشو.

الطريقة:

في الخلاط الكهربائي ضعي الزبادي واللبن والبيض، واخلطيهم جيداً.

بعد ذلك ضعي الدقيق الأبيض مع دقيق السميد والخميرة والسكر، واخلطي جيداً.

ثم ضعي بعد ذلك الماء الدافئ بالتدريج للحصول على عجينة لينة.

قسمي بعدها العجينة قطع متساوية.

بعد ذلك ضعي ملعقة من النوتيلا، واغلقي جيداً.

ثم في مقلاة على نار متوسطة قومي بوضع قطعة من الزبد.

وبعد تسخينها نضع الفطائر لتأخذ لون ذهبي رائع.

بعد ذلك اكملي باقي كمية الفطائر بنفس الطريقة السابقة.

وفي الختام هذا المقال نكون قد وضحنا طريقة عمل فطائر المقلاة في 10 دقائق حيث يمكن إضافة نكهات مختلفة تعطي مذاق لذيذ لكل حشوة، وقمنا بتوضيح طريقة عمل فطائر سريعة مالحة بحشوة الجبن الرومي المبشور والجبن الموزاريلا، ويمكن حشوها بالنوتيلا حيث تعطي مذاق حلو.