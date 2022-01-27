نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقيل وناعم.. خلطة الخميرة للشعر الخفيف ستغيره تماماً وداعاً للتساقط والهيشان بأقوى وصفة لتكثيف الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي من خلال مقالنا اليوم على خلطة الخميرة للشعر الخفيف والضعيف، حيث تعتبر الخميرة من أحد العناصر الطبيعية التي تعمل على تقوية جذور الشعر وتعزيزه على النمو بشكل سريع وصحي، نظرا لاحتوائها على مجموعة من الاملاح والمعادن والفيتامينات اللازمة لنمو الشعر وتقويته، مثل الكالسيوم والماغنسيوم وفيتامين ب المركب، كما يمكنك استخدامها في أكثر من وصفة للحصول على نتيجة فعالة في نمو الشعر وتكثيفه وتنعيمه أيضا.

خلطة الخميرة للشعر الخفيف

يعتبر كريم الخميرة للشعر تساعد على تنعيم الشعر و نموه و تغطى فراغات فروة الراس، لذلك نعرض لكم الماسك السحري لعلاج فراغات فروة الراس فقط اتبعي الاتي:

المكونات

ملعقة صغيرة من الخميرة البودر.

صفار بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

ثلاث ملاعق من اللبن الدافئ.

طريقة الاستخدام

في البداية يتم خلط كلا من العسل واللبن الدافئ، ثم يتم إضافة الخميرة البودر ونتركهم لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة مع الخليط، ثم يتم وضع صفار البيض عليهم، ويتم التقليب حتى التجانس.

اتركيه على شعرك لمدة ساعة مع تغطية الرأس بغطاء بلاستيكي، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو وتجفيفه جيدا، لتعزيز نمو الشعر بشكل سريع قومي بعمل الخلطة مرتين في الأسبوع.

الخميرة لتطويل الشعر

المكونات

حبتان من حبوب الخميرة.

صفار بيضة.

أربع ملاعق كبيرة من اللبن الدافئ.

خمس ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

الطريقة

يتم خلط اللبن الدافئ مع الخميرة جيدا ويتم تركهم لمدة ساعة حتى تتفاعل الخميرة مع اللبن.

اخلطي صفار البيضة مع زيت الزيتون بشكل جيد.

ثم ضيفيه إلى خليط الخميرة بعد مرور ساعة عليه، ويتم خلطهم معا حتى الوصول إلى خليط متجانس.

وزعي الخليط بشكل متساوي على كامل الشعر، حتى يتغلغل بين بصيلات الشعر .

غطي الرأس ببونيه، واتركيه لمدة ساعة ثم قومي بغسل الشعر بماء وشامبو.

كرري تلك الخلطة مرتين في الأسبوع لتعزيز نمو الشعر بشكل سريع.

فوائد الخميرة لتكثيف الشعر

الخميرة مكون طبيعي 100% مغذي لجذور الشعر وفروة الرأس، لأنه يحتوى على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والأملاح، مثل فيتامين ب المركب وب9 وب5 وب8 والبوتاسيوم والماغنسيوم والسيلينيوم والكروم والزنك، والذي تعمل على تكثيف الشعر وتقويته ومنع سقوط الشعر، من خلال تطهير فروة الرأس.

من الممكن أتباع الطرق الطبيعية مثل خلطة الخميرة للشعر الخفيف، بدلا من الذهاب إلى الطبيب وأخذ أدوية متعددة، ولكن بشرط المواظبة على الطرق المذكورة خلال المقال مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.