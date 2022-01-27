نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشعر حريري.. وصفة هندية لتنعيم الشعر مهما كان خشن مجربة ومضمونة 100% وسر هذه الفاكهة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة هندية لتنعيم الشعر، كثير من النساء اللاتي لديهن مشكلات في الشعر ، في رحلة بحث دائمة عن وصفات وخلطات طبيعية للتخلص من تلك المشاكل، والتي تتمثل من خشونة وتجعد وتقصف وتساقط الشعر وغيرها من المشاكل المنتشرة لدى كثير منهم، نظرا لعدم تناول نظام غذائي صحي يمد الشعر و الجسم بالعناصر الغذائية، إليكم عبر السطور التالية بعضا من الطرق الطبيعية المتبعة من قبل نساء الهند للحصول على شعر ناعم.

وصفة هندية لتنعيم الشعر

يتم استخدام ثمرة الأفوكادو من قبل نساء الهند للمساهمة في تنعيم الشعر، والحصول على شعر صحي ولامع، حيث يعد من المكونات الرئيسية في كل الوصفات الهندية للعناية بالشعر .

المكونات

ثمرة أفوكادو متوسطة الحجم طازجة.

عصير نصف ليمونة.

ربع كوب من زيت الزيتون الطبيعي.

الطريقة

يتم إحضار طبق كبير و هرس ثمرة الأفوكادو بداخله.

ثم نضيف عليه زيت الزيتون مع عصير الليمون.

ثم التقليب جيدا حتى تتماسك المكونات معا.

يتم وضع الخليط عندما يكون رطب على كامل الشعر بطريقة متساوية.

ارتداء بونيه بلاستيك، وترك الوصفة على الشعر لمدة تلت ساعة قبل أن يتم غسله بالماء والصابون.

كيراتين طبيعي

المكونات

ثمرتان من الموز أو ثمرة على حسب طول الشعر.

ملعقة من عسل النحل الطبيعي.

الطريقة

يتم إحضار وعاء كبير، ثم يتم هرس الموز بداخله ثم إضافة ملعقة العسل الأبيض عليه مع التقليب المستمر للحصول على خليط متجانس، يتم وضع الوصفة على الشعر لمدة ساعة، ثم يتم شطفه جيدا بشامبو طبيعي وماء فاتر ثم تجفيفه جيدا، قومي بتكرار الوصفة يوما بعد يوم للحصول على نتائج ملحوظة في فرد وتنعيم الشعر.

أشهر الأعشاب الهندية لتنعيم الشعر

تعمل الأعشاب الهندية الطبيعية على فرد الشعر، ويمكن استخدامها بدلا من المواد الكيميائية المصنعة، والتي تتسبب في أضرار جسيمة على بصيلة الشعر وفروة الرأس، بينما الأعشاب من العناصر النباتية المفيدة جدا للشعر ولها تأثيرات هائلة على تنعيم الشعر ومنها، اكليل الجبل، والصبار منتشر استخدامه في مصر وأملا المعروف بعنب الثعلب الهندي.

وصفة هندية لتنعيم الشعر، يمكن الحصول عليها بأكثر من طريقة ، نظرا لكثرة المكونات الطبيعية التي تتضمنها تلك الوصفات وامكانية توافرها بكل سهولة، ويجب الاستمرار على عمل الوصفات للحصول على نتيجة فعالة في أسرع وقت.