لجوع آخر الليل.. فطائر المقلاة كالقطن حلوة وحادقة هشة ومورقة بكوبين من الدقيق تحولي لشيف محترف

يمكن عمل فطائر المقلاة كالقطن بدون فرن بوتاجاز، وبحشوة لذيذة، ويمكن إستخدامها كوجبة خفيفة لذيذة للإفطار أو العشاء، وتعد الفطائر القطنية من أكثر أنواع الفطائر المفضلة لدى الأطفال والكبار حيث يمكن عملها بمكونات تزيد من قيمتها الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة، ويمكن عمل الفطائر بطريقة سهلة وبسيطة وبأسرع وقت، وفي هذا المقال يمكننا توضيح أكثر من طريقة لعملها.

فطائر المقلاة كالقطن

يمكنك عمل الفطائر بطريقة بسيطة دون الحاجة إلى فرن البوتاجاز، وتتعدد الإضافات التي يمكن أن تعطي كل فطيرة لها مذاق خاص، فطيرة الجبنة، يمكن عمل الفطائر بطعم الجبنة مما يعطيها مذاق لذيذ، والطريقة كالتالي:

المكونات

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ماء دافئ للعجن.

كوب من الجبن الرومي المبشورة.

كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

فطائر سهلة في المقلاة

قومي بخلط الدقيق مع البودر والزيت.

ضعي الماء بالتدريج للحصول على عجينة لينة.

ضعي الجبنة على العجينة، وقلبي جيداً.

قومي بتقطيع العجينة قطع متساوية.

شكلي العجينة حسب رغبتك.

في مقلاة ضعي مسحة من الزيت.

قومي بقلي الفطائر من الجانبين.

قدميها مع كاتشب.

فطائر الشيكولاتة

يمكن عمل الفطائر السريعة بإضافة الشيكولاتة بالطريقة التالية:

المكونات

2 كوب من الدقيق.

ملعقتين من الزبدة.

لبن حليب للعجن.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقتين من السكر.

شيكولاتة للحشو.

الطريقة

في إناء قومي بتذويب الزبدة.

ضعيها على الدقيق مع التقليب.

ضعي البودر والسكر.

قومي بعجن الخليط بوضع اللبن تدريجياً.

ستحصلين على عجينة لينة.

في مقلاة ساخنة بها مسحة من الزبدة قومي بقلي الفطائر من الجانبين حتى تحصلين على لون ذهبي رائع.

قومي بتزيينها بالشيكولاته، وتقدم ساخنة.

وفي ختام هذا المقال نكون قد عرضنا طريقة عمل فطائر المقلاة كالقطن بطريقة سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة في المنزل، وقد قمنا بعرض طريقة عمل فطائر الجبنة التي تصلح لوجبتي الإفطار والعشاء، كما قمنا بتوضيح طريقة عمل فطائر الشيكولاتة التي تقدم كتحلية وتقدم ساخنة.