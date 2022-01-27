خفيف وهش.. طريقة عمل البسكويت المنزلي يذوب في الفم بأبسط مقادير وأسرع طريقة ناجحة 100%

طريقة عمل البسكويت المنزلي، البسكويت المنزلي من أنواع الحلويات الخفيفة التي يمكن استخدامها والذى يفضله الكثير من الكبار والأطفال لكونه خفيف ونوع من الحلويات، كثير من الأمهات يقومون بعمل البسكويت والاطمئنان علي جودته بعدم إضافة أي من المواد الحافظة إليه، ويعد البسكويت مع الشاى من الأكلات الفضلة للجميع نظرا لمذاقه الرائع.

طريقة عمل البسكويت المنزلي

يعتبر البسكويت الهش من الأكلات المفضلة لدى البعض بالإضافة إلى أنه من الحلويات التي يمكن أستخدامها مع الشاي ويمكن عمل بسكوت الشاى في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات بسيطة وهي:

سكر بودر بمقدار كوب وربع.

زبدة لينة بمقدار كوب.

فانيليا مقدار معلقة ونصف صغيرة.

ملح بمقدار ربع معلقة.

نشا بمقدار ربع كوب.

طحين بمقدار 3 أكواب.

سكر خشن.

بيض.

طريقة عمل البسكويت الهش

نقوم بتجهيز الفرن ويوضع الرف في المنتصف للتسخين.

ثم نقوم بتجهيز اواني للعجين متوسطة الارتفاع.

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه الملح والبيكنج بودر والنشا ونقوم بمزج المكونات مع بعض مع التقليب الجيد للمكونات

بالمضرب لمزجها مع بعض جيداً.

بالمضرب لمزجها مع بعض جيداً. وبعد ذلك نقوم بإحضار الخلاط ونقوم بوضع البيض فيه ونقوم بضربه جيداً ونضيف البيضة الثانية إلى المزيج من

الزبدة والسكر ووضعهم في الخلاط و التشغيل حتى تختلط المكونات مع بعض جيداً.

الزبدة والسكر ووضعهم في الخلاط و التشغيل حتى تختلط المكونات مع بعض جيداً. ثم نقوم بوضع الفانيليا والطحين إلى المزيج في الخلاط مع الخلط جيداً المكونات مع بعض للحصول على القوام المتماسك

الناعم اللازم للبسكويت.

الناعم اللازم للبسكويت. نقوم بعمل الأشكال المفضلة لديك لعمل البسكويت، ثم نقوم بتشكيلها بالزبيب ووضعه في الصينية.

مراعاة المسافات المتواجدة بين البسكويت في الصينية.

وبعد ذلك نقوم بوضع البسكويت في الفرن حتى 10 دقائق.

ومن الممكن وضع حبيبات البسكويت في أكواب ورقية ملونة، ثم وضعها في علبة للتقديم، أو يمكن حفظ البسكويت من

خلال وضعه في صينية أو طبق مع ترتيب حبيبات البسكويت جيداً.

في النهاية نكون وضحنا طريقة عمل البسكويت المنزلي، من أنواع الحلويات المفضلة التي يمكن أكلها مع الشاى، من الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار، والبعض يحب الفطار به في الصباح كنوع خفيف من البسكويت على المعدة، من الوصفات السهلة البسيطة التى يمكن فعلها بسهولة في البيت وتوافر مكوناتها في كل بيت.