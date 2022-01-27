نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب سكر اعملي غزل البنات أحلى من الجاهز وهتتمكني من عمل كمية كبيرة بأقل كمية من السكر في المقال التالي
غزل البنات من أفضل الحلوى التي يحبها الصغار والكبار أيضًا، حيث يرغب الجميع في شرائه من الخارج ومن الباعة الجائلين، كما نقوم بشرائه بكميات كبيرة لأنه من الأطعمة التي يسهل تناولها، ولكن برغم ذلك يمكن عمله بسهولة كبيرة فنحن ندرك أنه صعب إلى حد ما ولكن هذا الحديث غير صحيح، وبداخل موضوعنا سيكون هناك وصفة تسمى بكوب سكر اعملي غزل البنات.
بكوب سكر اعملي غزل البنات
اصنعي الآن غزل البنات في المنزل باستخدام كوب سكر واحد، حيث يعتبر سهل للغاية ولا داعي لشرائه من الخارج ومن الباعة التي لا نعلم مدى جودته، حيث يعتبر شيء مفضل أثناء التنزه والتحرك في العديد من الأماكن، كما أنه سهل في التناول وسريع للغاية، فبدون ماكينة مخصصة لذلك سنقوم بعمله بهذه المكونات:
- كوب من السكر.
- لون من ألوان الطعام.
- ملعقة نكهة طعام.
خطوات العمل
ولصنعه بسهولة في المنزل علينا أن نتبع هذه الخطوات، حيث تأتي بهذا الشكل:
- علينا أن نحضر وعاء كبير نضع كل من السكر مع الطعم والنكهة.
- نقلب بشكل جيد وبشكل كبير باستخدام المعلقة.
- سوف يظهر حلوى قطنية من الحواف.
- نحضر عصى خشبية أو أعواد خشبية لنقوم بإزالة الحلوى من الجوانب عليها.
- يمكن استخدام اللون الأبيض أو الوردي حتى يتشابه مع الذي نشتريه من المحلات الخارجية.
طريقة أخرى للتنزه
يمكن أن نتبع وصفة أخرى يمكن استخدامها مع غزل البنات، وهي صنع الفشار حيث لا يوجد شيء أفضل منه نستخدمه مع غزل البنات، ويمكن أن نقوم بصنع من خلال هذه الخطوات:
- علينا أن نحضر بذور الذرة مع الزيت.
- علينا أن نحضر وعاء لنضع به الزيت ومن ثم البذور على النار مع تغطيته جيداً.
- نتركه حتى يتم صنع الفشار بسهولة مع ضرورة تغطيته.
- نضع نكهة كما نريدها مع الملح ونتركه مع تهدئة النار جيداً حتى تمام الطهي.
- سيكون الفشار جاهز ومميز عن الذي نشتريه من الخارج وبجانب غزل البنات سيكون شيء مميز للغاية في التنزه والخروج بشكل جيد وكل ذلك أيضًا دون تكلفة كبيرة.
- وفيما هو قادم سيكون هناك عدة وصفات مميزة يمكن اتباعها والعمل بها للاستمتاع.
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