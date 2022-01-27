بكوب سكر اعملي غزل البنات أحلى من الجاهز وهتتمكني من عمل كمية كبيرة بأقل كمية من السكر

غزل البنات من أفضل الحلوى التي يحبها الصغار والكبار أيضًا، حيث يرغب الجميع في شرائه من الخارج ومن الباعة الجائلين، كما نقوم بشرائه بكميات كبيرة لأنه من الأطعمة التي يسهل تناولها، ولكن برغم ذلك يمكن عمله بسهولة كبيرة فنحن ندرك أنه صعب إلى حد ما ولكن هذا الحديث غير صحيح، وبداخل موضوعنا سيكون هناك وصفة تسمى بكوب سكر اعملي غزل البنات.

بكوب سكر اعملي غزل البنات

اصنعي الآن غزل البنات في المنزل باستخدام كوب سكر واحد، حيث يعتبر سهل للغاية ولا داعي لشرائه من الخارج ومن الباعة التي لا نعلم مدى جودته، حيث يعتبر شيء مفضل أثناء التنزه والتحرك في العديد من الأماكن، كما أنه سهل في التناول وسريع للغاية، فبدون ماكينة مخصصة لذلك سنقوم بعمله بهذه المكونات:

كوب من السكر.

لون من ألوان الطعام.

ملعقة نكهة طعام.

خطوات العمل

ولصنعه بسهولة في المنزل علينا أن نتبع هذه الخطوات، حيث تأتي بهذا الشكل:

علينا أن نحضر وعاء كبير نضع كل من السكر مع الطعم والنكهة.

نقلب بشكل جيد وبشكل كبير باستخدام المعلقة.

سوف يظهر حلوى قطنية من الحواف.

نحضر عصى خشبية أو أعواد خشبية لنقوم بإزالة الحلوى من الجوانب عليها.

يمكن استخدام اللون الأبيض أو الوردي حتى يتشابه مع الذي نشتريه من المحلات الخارجية.

طريقة أخرى للتنزه

يمكن أن نتبع وصفة أخرى يمكن استخدامها مع غزل البنات، وهي صنع الفشار حيث لا يوجد شيء أفضل منه نستخدمه مع غزل البنات، ويمكن أن نقوم بصنع من خلال هذه الخطوات: