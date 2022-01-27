طريقة عمل طاجن حنشان للحصول على صنية سمك بالبطاطس رائعة بالخطوات

طريقة عمل طاجن حنشان، الذي يعتبر من المأكولات البحرية اللذيذة والصحية التي يتم إعدادها وطبخها بالمنزل ويمكن عملها بالبطاطس أو الجمبري مع سمك الثعابين ومن خلال هذا المقال نعرف طريقة عمل أكلة الحنشان بالخضروات والأسماك الثعابين والجمبري والمقادير المطلوبة لكل منهم.

طريقة عمل طاجن الحنشان

تحتاج لعمل طاجن حنشان أن يكون لديك المقادير التالية:



معلقتين من الكرفس.

معلقة ثوم بودرة.

سمك ثعبان.

فلفل حار قطع.

معلقتين بهارات سمك.

شوية بقدونس مفروم.

معلقة كزبرة.

كوب فريك.

معلقة زنجبيل.

كوب من عصير الطماطم.

بصلة مفرومة، ونذكركم برابط طريقة عمل كباب الحلة.

طريقة عمل طاجن ثعابين

نقوم بتجهيز وعمل التتبيلة المكونة من ثوم وكزبرة وزنجبيل وشبت مع ليمون وملح ثم يتم التقليب. نبدأ بإضافة التتبيله على الثعبان بعد تنظيفه ونتركه حوالي ٣٠ دقيقة حتي يتم شرب التتبيلة ثم نضع الثعبان بداخل الدقيق و تقليبه بالكامل، ونذكركم برابط طريقة عمل الكفتة المشوية. نقوم بوضع الثعبان في زيت ساخن ويتم التحمير حتي النضج ثم نضعه على ورق المطبخ حتى يصفي الزيت الزائد. نبدأ بتجهيز وعاء ونضعه على النار ونضيف إليه بصلة مفرومة مع الزيت ويتم التشويح. نضع فوق البصل الفريك الذي تم نقعة في ماء ساخن، نذكركم برابط طريقة عمل الكسكس المغربي. نقوم بإضافة بودرة الثوم ثم التقليب وأضافه نصف كوب ماء ساخن حتي يصل الفريك لنصف التطيب. يتم تشويح البصل مع الثوم والكرفس والفلفل الحار وإضافة الفريك. نقوم بإضافة عصير الطماطم مع ملعقة الصلصة والكزبرة والكمون والملح والبهارات ويتم التقليب. نبدأ بإضافة القليل من الماء الساخن ونضع الخليط في طبق ومعه الثعبان. ثم يتم دخوله الفرن علي درجة حرارة متوسطة حوالي ربع ساعة، وبعد ذلك يتم تقديمه ساخن بألف هنا، ونذككم برابط طريقة عمل الحنيذ السعودي.

طريقة عمل سمك الثعابين بالبطاطس

لكي تقوم بتجهيز سمك الثعابين عليك توفير المقادير التالية:

ربع كوب زيت.

ثوم مفروم.

كليو من الحنشان الثعابين.

ثلاث ثمرات بطاطس.

معلقة ملح.

بصلة.

كوب عصير طماطم.

فلفل اسود.

نصف معلقة كمون.

طريقة تحضير سمك الثعابين بالبطاطس

نقوم بتقطيع البطاطس إلى دوائر وتنظيفها ونضعها في صينية ونضع عليها عصير الطماطم والثوم والبصل والمتبقي من التوابل.

نبدأ بإضافة الزيت والماء ويتم أضافتها على النار إلى أن يتم الغليان، ونذكركم برابط طريقة عمل المسكوف العراقي. نقوم بوضع الحنشان داخل الفرن ونتركها تحت الشواية حتي يتم التخلص من الدهون الزائدة بها. يتم بعد ذلك الخروج من الفرن والوضع على صينية البطاطس ثم يتم الإدخال مجددا، الفرن على درجة حرارة متوسطة حتي يتم التطيب والنضج. ثم نقوم بتقديمه علي صينية التقديم بالصحة والعافية.

طريقة عمل ثعبان السمك بالأرز

المقادير والمكونات لعمل ثعبان السمك بالأرز يحتاج منك توفير التالي:

دقيق.

ملح.

فلفل اسود.

شطه.

ليمون.

كرفس.

بهارات.

زيت.

زعتر.

أرز.

ثوم.

بصل.

طماطم.

صوص طماطم.

سمك ثعابين.

طريقة التحضير

نقوم بفرم الثّوم، واللّيمون، والكمّون، والملح، والبهارات، والشطّة. نضيف السّمك بالخليط. ويتم قلي السّمك بالزيت الزّيتون نص سوى. يتم تشويح البصل، والثّوم المفرومين ، والكرفس المقطّعين. إضافة السّمك بالخليط. نضيف صوص الطّماطم، والطماطم مقطّعة مكعّبات، وإضافة الزّعتر، تغطية الخليط حتى الغلي. يجب أن نضيف الأرز في الطّاجن ونرص قطع السّمك معه. نضيف الخليط على الوجه ، إضافة الماء حتى يتغطى الأرز. يتم وضع الطّاجن في الفرن يتم التطيب، واليك رابط أسرار عمل الكاتشب زي المحلات.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل طاجن حنشان للحصول على صنية سمك بالبطاطس رائعة بالخطوات.