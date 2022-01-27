ناعم وحرير.. وصفة هندية لفرد الشعر وتطويله والقضاء على الشعر الهايش وكيف تعرفي نوع شعرك

أفضل وصفة هندية لفرد الشعر بخطوات سهلة بالمنزل، حيث يبحث الكثير من السيدات الذين يعانون من خشونة الشعر وتجعده على طريقة هندية للحصول على شعر انسيابي وحريري، نظرا لأتباع الهنود الزيوت الطبيعية والخلطات المكونة من عناصر طبيعية وغير كيميائية على الأطلاق، لذلك غالبية نساء الهند يتمتعون بشعر صحي وناعم وغير متقصف، لذلك حرصنا من خلال البحث عن تلك الوصفات إلى الوصول لأكثرهم فاعلية ونتيجتها مضمونة ومجربة وأثبتت فاعليتها على كثير من أنواع الشعر وتوصلنا إلى التالي.

وصفة هندية لفرد الشعر

الوصفة الأولى هي وصفة زيت الخروع والبيض

يتم خلط ملعقة كبيرة من زيت الخروع الخام مع صفار بيضة واحدة، ثم قومي بإضافة ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي واخلطيهم مع بعض حتى تتجانس المكونات معا.

قومي بوضع الخليط السابق تحضيره على كامل الشعر بطريقة متساوية، اتركي الخليط السابق على شعرك لمدة نصف ساعة مع ضرورة ارتداء بونيه بلاستيك.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو، ثم اشطفيه بالخل للقضاء على رائحة البيض’ كرري الوصفة ثلاث مرات خلال الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

خلطة هندية لتنعيم الشعر وتطويله

وصفة زيت الزيتون وزيت الجوز الهند

المكونات

ثلاث ملاعق كبار من زيت جوز الهند الساخن أو من زيت الزيتون الساخن.

منشفة ساخنة.

الطريقة

قومي بإحضار كمية مناسبة لكثافة وطول شعرك من أحد الزيوت المذكورة في المكونات.

واحرصي على تسخينه لدرجة تستوعبها فروة الرأس، لأن عملية التسخين تساعد كثيرا على امتصاص خصلات الشعر للفوائد الموجودة في الزيوت.

قومي بتدليك فروة الرأس برفق لمدة ربع ساعة، قومي بغسل شعرك جيدا بالماء والشامبو الطبيعي.

قومي تكرار الوصفة مرتين خلال الأسبوع.

كيف أعرف نوع شعري

اغسلي شعرك أولا بالشامبو والماء ثم جفيفيه، عدم استخدام مجفف الشعر الكهربائي، ترك الشعر مفرود دون ربطه لمدة 12 ساعة وخاصة عند النوم، في الصباح لاحظي فروة رأسك في حال كونها جافة فأن شعرك نوعه جاف، وفي حالة وجود زيوت فشعرك نوعه دهني.

بعد الأن لن تتواجد مشكلات الشعر المجعد والخشن والمتقصف، فيمكنك عمل وصفة هندية لفرد الشعر بالمنزل بخطوات بسيطة، للحصول على شعر انسيابي بمكونات طبيعية دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة في صالونات التجميل لتنعيم الشعر.