جربي واحكمي.. الكبدة الاسكندرانى الاصلية على طريقة المحلات أحلى من الفلاح وعز المنوفي

الكبدة الاسكندرانى الاصلية، من الأكلات السهلة البسيطة الخفيفة على المعدة، نلجأ إليها كثيراً بسبب الملل من الأكلات اليومية المعتادة وتعد نوعاً من أنواع التغيير التي يمكن فعلها وهي أكلة سريعة وبسيطة ولا تستغرق وقت، يمكن فعلها في أقل من نصف ساعة، ومن الأكلات التي يحبها الكثير بسبب خفتها ولذتها.

الكبدة الاسكندرانى الاصلية

من السهل عمل الكبدة الاسكندرانى الاصلية من البيت بطريقة سهلة ومكونات بسيطة وهي:

كبدة شرائح مقطعة بمقدار نصف كيلو.

بصلة كبيرة بمقدار 2 مقطعة شرائح.

فلفل ألوان بمقدار 2 مقطع.

طماطم مقدار ثمرة واحدة مقطعة.

فلفل اخضر بمقدار 2 حار.

ثوم مفروم بمقدار 3 معالق.

زيت بمقدار 3 معالق.

عصير ليمون بمقدار 2 ملعقة.

بقدونس مفروم بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

خل أبيض بمقدار 2 ملعقة.

كمون بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

فلفل أسود وملح.

طريقة عمل كبدة العربيات

نقوم بإحضار الكبدة وتقطيعها على هيئة شرائح ونقوم بوضعها في مصفاة حتى تجف من الماء.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار إناء ونضع فيه زيت ونضعه على النار ونضيف إليه الثوم مع التقليب الجيد حتى يتغير لون الثوم ويأخذ اللون الاصفر.

وبعد ذلك نقوم بوضع الكزبرة مع التقليب الجيد.

نقوم بعد ذلك بوضع الكبدة ونقوم بالتقليب الجيد للكبدة حتى تمتزج جيداً مع المكونات ولا يتم ظهور المياه بها.

وبعد ذلك نقوم بوضع الفلفل مع التقليب الجيد للمكونات.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الفلفل والبصل والليمون مع التقليب الجيد للخليط.

وبعد ذلك نقوم بإحضار إناء آخر للقلي ونضع فيه الكمون والزيت مع التقليب الجيد للكمون ونقوم بمزج الخل إليهم.

نقوم بعد ذلك بوضع مزيج الخل إلى الكبدة.

وفي النهاية نقوم بمزج الليمون والملح والبقدونس والطماطم على الكبدة ونقوم بالتقليب الجيد للخليط ونغلق النار، ونقدم الكبدة.

في النهاية نكون وضحنا الكبدة الاسكندرانى الاصلية وطريقة عمل الكبدة على طريقة العربيات، بالإضافة إلى المكونات السهلة والبسيطة للكبدة، وطريقتها السهلة البسيطة من الاكلات الشهية اللذيذة التي يمكن استخدامها بدلاً من الأكلات التقليدية التي يمكن فعلها وهي أكلة يقبل عليها الكثير كنوع من أنواع التغير، وتعد من الأكلات المفضلة لدى البعض.