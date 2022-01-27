نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للطرق المؤلمة.. إزالة الشعر بالنشا والليمون وصفة رهيبة لتفتيح البشرة ومنع ظهور الشعر الزائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة الشعر بالنشا والليمون، يعمل الليمون والنشا على فوائد كثيرة بجانب إزالة الشعر، يعمل الليمون على تغذية البشرة وإزالة الشعر لاحتوائه على فيتامين C الذى يعمل على العديد من الفوائد للبشرة، واليوم نقدم لكم طريقة التخلص من الشعر الزائد بدون ألم و باستخدام مواد طبيعية مفيدة للبشرة بدلاً من المواد الكيميائية الضارة على البشرة.

إزالة الشعر بالنشا والليمون

يعمل الليمون والنشا على إزالة الشعر نهائي دون استخدام المواد الكيميائية أو استخدام بعض المواد الضارة على البشرة وهي مكونات سهلة وبسيطة يمكن استخدامها لإزالة الشعر وهي:

النشا بمقدار مناسب.

الليمون بمقدار كافي للخلط.

طريقة تحضير ماسك لإزالة الشعر

أولا نقوم بإحضار إناء ونضع فيه النشا وعصير الليمون بمقدار القليل حتى الخلط، ثم نقوم بالتقليب جيداً للحصول على قوام متماسك.

بعد ذلك نقوم بوضع المزيج على البشرة نتماشي مع اتجاه نمو الشعر مع الحرص على التحريك بحركات دائرية.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الخلطة على البشرة حتى مدة من الوقت ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة مكان وضع الماسك ونلاحظ الفرق.

التخلص من الشعر الزائد

يوجد بعض المكونات المختلطة بالنشا تعمل على إزالة الشعر جيداً لذا يعد النشا له العديد من الوصفات أيضاً يمكن إضافة بعض المكونات لإزالة الشعر وهي:

بيضة بمقدار بياض البيضة.

سكر بمقدار الحاجة إليه.

نشا الذرة بمقدار كافي للعجن.

طريقة التخلص من الشعر الزائد

أولا نقوم بإحضار إناء ونضع فيه بياض البيضة والسكر بمقدار معلقة صغيرة بالإضافة إلى النشا بمقدار نصف معلقة.

بعد ذلك نقوم بتقليب جميع المكونات جيداً مع بعض للحصول على قوام متماسك.

ثم نقوم بوضع المزيج على الشعر الموجود بالوجه مع اتجاه الشعر بحركات دائرية.

بعد ذلك نقوم بإزالة المزيج بعد 15 دقيقة من وضعه على البشرة.

ويغسل الماسك بالماء البارد حتى تعمل على غلق المسام.

في النهاية نكون وضحنا طريقة إزالة الشعر بالنشا والليمون، للنشا العديد من الفوائد ويمكن إضافة بعض المكونات التي تعمل على العديد من الفوائد باختلاف فائدة كل عنصر ومواد الإضافة، حيث أن النشا يمتاز بعديد من الفوائد التي يمكن استخدامها للبشرة والليمون ايضاً لاحتوائه على فيتامين C الذى يعمل على تقوية البشرة وإزالة الشعر وتنعيمه.