نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرتك هتتنفس.. قناع لإزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت من أول استعمال وتقشير وتفتيح للوجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناع لإزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت من الأقنعة التي تبحث عنه الفتيات المهتمات ببشرته، حيث أن وجود الجلد الميت بالبشرة يعمل على صبغ البشرة بلون باهت مع وجود الرؤوس السوداء والذي يجعل الوجه مليئاً بالأوساخ مما يؤدي إلى جعل الوجه ذات شكل غير مناسب، وإليك من خلال المقال بعض الماسكات.

قناع لإزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت

إليك من خلال السطور التالية بعض طرق التخلص من الجلد الميت والرؤوس السوداء، وذلك من خلال إستخدام مواد طبيعية فعالة.

قناع الطمي المغربي.

ماسك لإزالة الرؤوس السوداء من أول استعمال

الطمي المغربي من المواد التي تعمل على تنظيف البشرة، والتي يمكنك أن تدخل في ماسكات للتخلص من الجلد الميت، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

ملعقتان من الطمي المغربي.

طبق لخلط القناع.

الطريقة

قومي بوضع الطمي المغربي في طبق.

أضيفي إليه الماء الدافئ مع التقليب المستمر.

ضعي اللبن الدافئ، وأكملي الخلط.

إفردي الماسك على وجهك.

إتركيه حتى يجف تماماً.

إفركي القناع من على وجهك برفق.

إشطفي وجهك بالماء الدافئ.

كرري القناع مرة كل ثلاثة أيام حتى تحصلي على نتيجة فعالة.

إزالة الرؤوس السوداء في يوم واحد

قومي بإستخدام معجون الأسنان للتخلص من الرؤوس السوداء، وتخلصي أيضاً من الجلد الميت، ولكن لا تصلح للبشرة الحساسة، بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من معجون الأسنان المتوفر لديك.

ملعقتان من ملح الطعام الخشن.

ورق مناديل.

الطريقة

في ملعقة ضعي معجون الأسنان.

أضيفي إليه الملح الخشن.

قلبيهما حتى يمتزجا.

افردي القناع على وجهك ليكون طبقة سميكة.

ضعي على وجهك ورق المناديل.

إنتظري نصف ساعة، ثم إرفعي المناديل من على وجهك، ثم إفركي القناع بلين.

اغسلي وجهك بماء دافئ، ثم إستخدمي أي مرطب متوفر لديك.

كرري القناع مرة خلال الأسبوع.

في ختام هذا الحديث فإن أفضل قناع لإزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت هو ماسك معجون الأسنان والمضاف إليه الملح الخشن، كما أن قناع الطمي المغربي من أفضل الأقنعة التي تعمل على تقشير الوجه، وتخلصك من اللون الغير لطيف لوجهك لتجعل وجهك نضر ومشرق.