نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر أقوى من الليزر انسي الشعر الزائد وبدون ألم سيسقط ولن يعود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر من الوصفات الطبيعية التى يمكن الإعتماد عليها فى التخلص من الشعر الزائد مع المحافظة على البشرة ذات ملمس ناعم، بالإضافة إلى تفتيح وشد البشرة والبعد عن الطرق الأخرى التي تسبب ترهلات للبشرة. كما أنها بمكونات سهلة وبسيطة متوفرة بكل منزل.

النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر

يتم عمل هذه الوصفة بمكونات طبيعية وتعمل على شد البشرة وإكسابها النضارة والإشراق مكونات الوصفة:

ملعقتان نشا.

وملعقة سكر.

بياض بيض.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة الاستخدام

يتم مزج المكونات حتى الحصول على قوام سميك يتم فرد الماسك على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، وتركه حتى يجف ثم إزالة الماسك بطريقة الفرك ثم شطف البشرة بماء دافىء.

تستخدم هذه الطريقة ثلاث مرات بالأسبوع حتى إختفاء الشعر من المنطقة.

زيت الزيتون لازالة الشعر

تتميز هذه الوصفة بأنها طبيعية وتعمل على تغذية البشرة ومنحها المرونة ويمنع جفاف البشرة ومكوناتها كالتالى:

ملعقة ملح.

وملعقة ماء ورد.

ملعقة زيت زيتون طبيعى.

تخلط المكونات بكميات مناسبة حتى الحصول على قوام كريمى يتم فرده على المنطقة المراد إزالة الشعر منها تطبق على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم تفرك البشرة ومن ثم تغسل بماء دافىء. تطبق هذه الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع حتى إزالة الشعر تمام من المنطقة المقصودة.

خلطة النشا لازالة الشعر

تتميز هذه الوصفة فى الجمع بين مميزات النشا وزيت الزيتون للبشرة، وهذه المكونات لا يمكن الاستغناء عنها فى العناية بالبشرة والجسم بشكل عام. مكونات الوصفة كالتالى:

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

وملعقة نشا.

ملعقة دقيق ذرة.

طريقة الاستخدام

يتم مزج المكونات حتى الحصول على قوام سميك يتم تطبيقه على المنطقة المراد إزالة الشعر منها ثم يزال بعد 20 دقيقة بطريقة الفرك ثم الشطف بماء فاتر. وتطبق هذه الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع حتى إختفاء الشعر من المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

وأخيرًا، يجب على كل إمرأة الاهتمام بجمال ونظافة بشرتها بالطرق الطبيعية، وتطبيق وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر؛ وذلك للمحافظة على بشرتها على عكس الطرق تتميز هذه الوصفة بأنها لا تسبب ضرر للبشرة وتعمل على نضارة البشرة وإكسابها اللمعان والحيوية.