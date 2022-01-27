طريقة عمل الكرشة المحمرة في البيت زي المحلات بالضبط بالأسرار الجديدة

طريقة عمل الكرشة المحمرة واحدة من الأكلات الشعبية المنتشرة في الدول العربية وخاصة مصر نظرا لانخفاض سعرها وطعمها المميز، لكن اهم ما يجب فعله قبل البدء في شرح كيفية عمل الكرشة هو الاهتمام الكبير في غسيل الكرشة لأنها تحتاج من ست البيت أن تقوم بتنظيفها جيدا، وفي هذا المقال نوضح لكم طريقة عمل الكرشة بالمقادير.

طريقة عمل الكرشة المحمرة

المقادير المطلوبة جاءت كالتالي:



فلفل اسود.

ملح.

ثلاث فصوص حبهان.

نصف كيلو كرشة حسب الرغبة عجاني أو ضأن.

حسب الرغبة عجاني أو ضأن. لتر ونصف ماء.

معلقة كارى.

خمس معالق سمن.

١٠ فصوص ثوم مهروس.

بصلة مقطوعة مكعبات.

معلقة قرفة.

معلقة زنجبيل، واليك رابط طريقة عمل طاجن حنشان.

طريقة تحضير الكرشة

أولا القيام بغسيل الكرشة ويتم حكها بالسكين، ونضعها في ماء بالخل لمدة أربع ساعات.

ثم نقطع الكرشة إلى قطع صغيرة، ويتم تحمير البصلة مع الحبهان والقرنفل، ثم نقوم بإضافة كمية الماء التي سبق تحضيرها، ونذكر برابط طريقة عمل كباب الحلة. يتم وصول الماء للغليان لكي يتم إضافة الكرشة التي تم تقطيعها مكعبات، ويتم تركها على النار حتى تطيب لمدة ساعة. ثم نقوم بتصفية الكرشة من الشوربه ونضع السمن في المقلة ويتم وضع الكرشة فيها. ثم نقوم بتقليب الكرشة ونضع لها الملح والفلفل الأسود، ونتركها لمدة ربع ساعة ويتم تزيينها بالبقدونس وتقديمها بالهناء والعافية ساخنة.

طريقة عمل الكرشة بالفشة

المقادير الواجب توافرها جاءت كالتالي:



فلفل اسود.

كمون.

ملح.

قرفة.

ثلاث فصوص ثوم.

نصف كيلو كرشة وفشة.

وفشة. ثمرة فلفل حار.

معلقتين صلصة طماطم.

بصلة، ونذكركم بربط طريقة عمل الجريش.

طريقة العمل والتحضير

يتم غسل الكرشة ثم يتم بتقطيعها إلى قطع صغيرة والفشة. نضع ماء بإضافة الخل ويترك حتى يصل إلى الغليان. ثم يتم تصفيتهم من الماء وشطفهم بالماء العادي. في وعاء آخر نضع كمية من الزيت ونضع البصلة حتى يتم التحمير لها ونضيف الثوم، و نضيف الكرشة والفشة وإضافة الطماطم والتوابل. نقوم بوضع كمية من الماء المغلي حتى تصل الكرشة والفشة إلى التطيب النضج. ثم تقدم جاهزة علي صينية التقديم بالهنإ والشفاء، واليك رابط طريقة عمل الحنيذ.

طريقة عمل الكرشة بالحمص الشيف شربيني

يجب أن تجهز المقادير التالية:



ثوم.

حمص.

كرشة.

مرقة.

بهارات.

ورق غار.

طماطم.

حبهان.

جوز الطيب.

كزبرة.

زيت.

مكعب مرقة.

فلفل حار.

طريقة عمل وتحضير الكرشة بالحمص

يتم سلق الكرشة في المرقة ثم ترفع ويتم تقطيعها و نضع في المقلية الزيت ويتم تشويح الثوم والطماطم البيوريه وجوزه الطيب و ورق الغار والحبهان والبهارات.

في المرقة ثم ترفع ويتم تقطيعها و نضع في المقلية الزيت ويتم تشويح الثوم والطماطم البيوريه وجوزه الطيب و ورق الغار والحبهان والبهارات. يتم إضافة الكرشة القطع و الحمص إلي الخليط ومكعب المرقة.

القطع و الحمص إلي الخليط ومكعب المرقة. نقوم بإضافة الفلفل الحار ويتم تركها حتى تحمر و تقدم ساخنة مع الكزبرة الخضراء، نذكر برابط طريقة عمل الكفتة المشوية.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل الكرشة المحمرة في البيت زي المحلات بالضبط بالأسرار الجديدة.