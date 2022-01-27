ولا تدوري ولا تحتاري طريقة عمل الطحينة البيضاء الخام في المنزل بالمكونات المضبوطة

تعتبر الطحينة البيضاء من أهم المقبلات التي يفضلها الكثير منكم على السفرة وتحتوي الطحينة على قيم غذائية مفيدة للجسم والصحة ومكوناتها سهلة وبسيطة وبدلا من شرائها بأسعار عالية من الخارج وتحتوي على نسبة عالية من السمسم وتعتبر مصدر قوي للبروتين النباتي وتعتبر مصدر مهم لمعدن الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم ويمكن تقديمها مع المشويات مثل الفراخ أو اللحوم أو الأسماك وكثير من الأكلات، تابعوا معنا قراءة هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير الطحينة الخام بطريقة سهلة وغير مكلفة للوقت والجهد.

مكونات عمل الطحينة الخام في المنزل

سمسم.

نصف كوب من الدقيق.

نصف كوب زيت أو أي نوع زيت متاح.

طريقة تحضير الطحينة الخام في المنزل

نقوم بتنقية السمسم ونضعه في وعاء على نار هادئة حتى تطير الرطوبة منه نهائيا وحتى يتحمص السمسم ويأخذ لون خفيف حتى لا يكون لون الطحينة غامق.

بعد أن يبرد السمسم نضعه في الكبة أو مطحنة التوابل ونقوم بطحنه وتنعيمه بحيث يأخذ شكل الرمل في البداية.

نستمر في طحن السمسم حتى يتحول لشبه عجين لأن الزيت المتواجد به سيتم إخراجه بشكل تلقائي ونستمر في الطحن حتى يصبح السمسم ناعم جدا.

ثم نضيف على السمسم في الخلاط كوب من الدقيق ونصف كوب زيت نباتي ونستمر في الضرب في الخلاط جيدا حتى يصبح للطحينة الخام قوام شبه متماسك.

بعد الانتهاء من عمل الطحينة الخام يمكن حفظها برطمان محكم لحين الاستعمال.

مكونات عمل طبق طحينة لاستخدامه مع المشويات

الطحينة الخام حسب رغبتكم في السمك والكمية.

قليل من الماء حسب السمك الذي ترغبون فيه.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل وكمون حسب الرغبة.

ربع كوب من الخل.

ثوم مقطع.

طريقة تحضير طبق طحينة لاستخدامه مع المشويات