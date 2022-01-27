بدون ماسكرا.. تكثيف الرموش والحواجب بوصفة طبيعية فعالة 100% وقولي وداعاً للمايكروبليدنج

تكثيف الرموش والحواجب، تلجأ الكثير من الفتيات إلي استخدام الوصفات التي تعمل على تطويل الرموش وتكثيفها والحواجب، من ناحية آخري دعني أحدثك عن سبب قلة الحواجب أو الرموش وذلك قد يكون بسبب تقدم في العمر أو بعض الفتيات تستخدم الشمع في إزالة الزوائد الموجودة في الحواجب.

تكثيف الرموش والحواجب

تعرف على الطرق التي يمكنك استخدامها وأبرزها زيت الخروع، حيث أصبح زيت الخروع مشهور كثيراً لدي الفتيات وذلك لأنهم يستخدموه بكثرة، فزيت الخروع يعمل على نمو الشعر وتحفيزه، ويستخدم من مرتين حتي ثلاث مرات في اليوم.

خلطة لتكثيف الرموش وتطويلها

زيت اللوز مع جل الصبار، ضعي قليلاً من جل الصبار وزيت اللوز على الحواجب أو الرموش وكرري هذه الوصفة حتي تحصلي على النتيجة.

زيت جوز الهند، يوجد في زيت جوز الهند نسبة كبيرة من فيتامين ه والبروتينات وكذلك الحديد، فهو مفيد في استخدامه لتكثيف الحواجب والرموش.

الشاي الأسود لتطويل الرموش

المكونات

كوب ماء مغلي.

٢ معلقة كبيرة شاي أخضر.

قطن.

طريقة التحضير

نقع مقدار الشاي الأخضر في الماء المغلي.

باستخدام القطنة، اغمسيها في الشاي الأخضر وقومي بوضع القطنة على الرموش والحواجب.

يترك الشاي عليهم حتي نصف ساعة.

تكرر تلك الوصفة مرتين يومياً خلال شهر.

تجربتي مع الشاي الأخضر للرموش

تحتاج إلي

ملعقة زبدة الشيا.

ملعقة فازلين.

ماسكارا.

ملعقتين من مغلي الشاي الأخضر.

طريقة التحضير

خلط الفازلين وزبدة الشيا معاً.

ضعي الوصفة على الحواجب والرموش يومياً باستخدام الفرشاة.

غسلهم باستخدام الماء الفاتر.

تكرار الوصفة يومياً لمدة أسبوع.

نصائح للحصول على رموش وحواجب كثيفة

إزالة الماسكارا من الرموش حتي لا تضر الرموش.

عمل التحاليل حتي تتأكدي من عدم الإصابة بفقر الدم أو نقصه خصوصاً في الفيتامين.

تناول اللحوم بكثرة، والكثير من البقوليات.

التقليل من تنظيف الحواجب حتي لا تضعف.

في حالة انك تحبي وضع الماسكارا فهنا قومي بشراء الماسكارا التي تتكون من مكونات طبيعية فقط، وذلك أن المواد الكيميائية الموجودة في بعض الماسكرات تقوم بإضعاف الشعر.

تدلك الحواجب حتي تنشط الدورة الدموية.

امسحي حواجب بالحليب حتي تحصلي على حواجب شعرها ناعم.

وعلاوة على ذلك فإن الزيوت الطبيعية من أحسن الوصفات التي تستخدم في تكثيف الرموش والحواجب، وذلك لأنها مع كثرة استخدامها لا يمكن أن تضر الحواجب أو الرموش، كل ما عليكي فعله أن تقومي بتطبيق الوصفات السابقة حتي تحصلي على ما تريدين.