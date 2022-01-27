حضري كفتة البطاطس بالفراخ الاقتصادية في البيت لأطفالك

تعتبر كفتة البطاطس من أهم الأكلات الاقتصادية التي يحبها الكبار والصغار والتي يمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات بسيطة غير مكلفة وتحتوي كفتة البطاطس على قيم غذائية مفيدة للجسم والصحة لأنها غنية بالنشويات والبروتينات والعناصر المغذية المختلفة ويمكن تحضيرها في الفرن أو مقرمشة أو بالجبن والدجاج ويمكن تقديمها مع الصلصة والمكرونة ويبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضيرها للأطفال بدلا من شرائها من الخارج، تابعوا معنا قراءة هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير كفتة البطاطس بالفراخ الشهية.

مكونات عمل كفتة البطاطس بالفراخ

اثنين من صدور الفراخ مسلوقة جيدا

ثلاث ثمرات بطاطس مسلوقة متوسطة الحجم

ثمرة من الجزر مبشورة

اثنين من البيض

ثلاث ملاعق طعام كبيرة من زيت الزيتون

بقدونس

كزبرة

ملح وبهارات حسب الرغبة

بقسماط

دقيق

طريقة تحضير كفتة البطاطس بالفراخ

نقوم بتفتيت صدور الفراخ إلى قطع صغيرة باستخدام السكين.

ثم نضع الجزر المبشور مع زيت الزيتون في طاسة على النار حتى يذبل الجزر جيدا.

نضيف الفراخ المفتت إلى قطع صغيرة مع كل من البقدونس المفروم والكزبرة المفرومة.

ثم نضيف الملح والبهارات ونقوم بتقليبهم جيدا على النار إلى أن تذبل جميع المكونات.

بعد ذلك نرفع الخليط من على النار ثم نقوم بإضافة الخليط إلى البطاطس المهروسة والجبن.

نمزج الخليط معا حتى يتجانس مع بعضه.

نشكل الخليط إلى كرات متوسطة ثم ندخلها إلى الثلاجة حتى تبرد قليلا.

بعد أن تبرد الكرات نخرجها من الثلاجة ونقوم بغمسها في الدقيق ثم نخرجها ونغمسها في البيض ثم نخرجها ونغمسها في البقسماط.

ندخل الكرات إلى الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك.

ثم نقليها في الزيت الساخن في طاسة على النار حتى يتم الحصول على اللون الذهبي وتنضج تماما.

بعد ذلك نقوم بتصفيتها من الزيت ونضعها في طبق التقديم وبالهنا والشفاء.

سر نجاح كفتة البطاطس بالفراخ

الدقيق يساعد على تماسك كرات كفتة البطاطس.

يمكن إضافة اللحم المفروم إلى الوصفة.

فوائد كفتة البطاطس