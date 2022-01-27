وشك هينور.. طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لنفخ  البشرة  وتوريد الخدود وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا 

كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتوريد الشفايف، هي أحد أسهل الوصفات التي يمكن من خلالها الحصول على بشرة نقية وجميلة، حيث تحلم كل أنثى في العالم أن تحصل على بشرة صافية خالية من البقع الداكنة والاسمرار والتجاعيد، وتبحث كل أنثى عن ماسكات وكريمات تعمل على تصفية البشرة وتنقيتها وتفتيحها، وتعتبر الخميرة من المكونات الطبيعية التي تساهم في تفتيح البشرة وتحسين مظهرها بشكل رائع وفعلا، وذلك بسبب احتواء الخميرة على الكثير من البروتينات والمعادن المغذية والمرطبة لمسام الجلد وللخلايا.

طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لنفخ البشرة

تعتبر تلك الوصفة من الوصفات الرائعة في الحصول على بشرة مثالية ومشرقة من مسحوق الخميرة الفورية، حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية:

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ثمرة موز مهروسة.

ملعقة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب الجلسرين.

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي نقوم بخفق جميع المكونات السابقة حتى يتم الحصول على قوام متماسك.

نقوم بتنظيف البشرة من الكريمات أو الزيوت أو المكياج.

نقوم بتوزيع الخليط على البشرة بالكامل.

نترك الخليط على البشرة حتى يجف تماما.

نقوم بتقشير الخليط من خلال عمل مساج بحركات دائرية خفيفة.

نغسل الوجه بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع، كما يمكن الاحتفاظ بباقي الخليط في علبة زجاجية في الثلاجة.

معجزة كريم الخميرة والنشا للتبيض الفوري للبشرة

يمكن الاعتماد على الخميرة الفورية في تنقية البشرة والرقبة من أي حبوب أو شوائب صغيرة، حيث يتم تحضير الوصفة كما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ثمرة خيار مبشورة ناعم.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير