بدون اكسجين.. معجزة القهوة للقضاء على الشيب المبكر نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

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عمر شويل - جدة بدون اكسجين.. معجزة القهوة للقضاء على الشيب المبكر، من الممكن أن يتم من خلال خطوات بسيطة وبمكونات كلها طبيعية ومتوفرة في المنزل ومن الممكن أن نقوم بتركيب تلك الخلطة الطبيعية منزليا للحصول على الشعر خالي تماما مما قد يعتريه من عيوب والتي من أهمها ظهور خصلات من الشيب تعطي مظهر غير متناسق للشعر، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن الوصفة والطريقة التي من خلالها من الممكن أن يتم عمل وصفة القهوة والتي تعد مذهلة الأثر من حيث قدرتها على الإزالة التامة للشيب، وفيما يأتي مكونات الخليط.

معجزة القهوة للقضاء على الشيب المبكر

بالفعل تعد وصفة القهوة واحدة من بين أهم المكونات التي من الممكن عن طريقها التخلص وبشكل نهائي من مختلف العيوب التي قد تتواجد على الشيب والتي من أهمها التقصف والتساقط والضعف لفروة الرأس وعدم توفر المغذيات الكافية لكي يظهر الشعر بأفضل نتيجة فضلا عن أثره في التخلص تماما من تواجد الشيب، ومن خلال الآتي أهم المعلومات عن المكونات الأساسية للوصفة والطريقة التي من خلالها يكون من لسهل تطبيق الخليط بعد تحضيره.

مكونات وصفة القهوة

من الممكن أن يتم تركيب تلك الخلطة من خلال استعمال مقدار بسيط، وهذا المقدار من شأنه أن يحسن من لون الشعر إذا تم تركيبه اعتمادا على المكونات التالية:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقتان من الحنة.

ملعقة من النشا.

القليل من الماء الفاتر.

ملعقة من الفازلين.

طريقة القهوة للقضاء على الشيب المبكر

الوصفة بعد تجهيز تلك المكونات من السهل بعدها التحضير لكل المقدار في وعاء مناسب نضع فيه القهوة مع النشا والحنة مع التقليب وبعد المزج مع القليل من الماء الفاتر من السهل بعد لك أن تضاف الزيوت الطبيعية وبقية المكونات ومن الأفضل أن يتم تذويب الفازلين في وعاء مناسب على حمام مائي كي يسهل مزجه مع بقية المكونات، وبعد الخلط الجيد للمكونات نحصل على كريم القهوة الذي يطبق على خصلات الشعر لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر.