نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار وتكات عمل الفراخ الكنتاكي مثل المطاعم بخطوات سهلة ومكونات متوفرة بدون تكلفة في المقال التالي
من الوصفات التي ترغب العديد من النساء من تحضيرها في المنزل هي طريقة عمل الفراخ الكنتاكي بكل سهولة في المنزل فهو من الوصفات السهلة والسريعة للغاية، بالإضافة إلى ذلك ترغب جميع الأمهات دائما من تحضير العديد من الوصفات المختلفة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج خصوصا في ظل انتشار العديد من الأمراض المختلفة وحفاظا على حياة الأطفال كما تعتبر من الوصفات التي تكون باهظة الثمن في الخارج، يحب الكثير من الناس تناول الدجاج على الغداء لما له من طعم لذيذ وفوائد عديدة الفراخ كنتاكي من أكثر أنواع الدجاج المرغوبة يتم تحضيره بعدة طرق مختلفة وفي هذه المقالة سنناقش طريقة دجاج كنتاكي والتي تنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم وكيفية طهيها في المنزل بطرق لذيذة وسهلة.
المقادير المطلوبة لتحضير الفراخ الكنتاكي
- دجاجة كاملة مقطعة.
- ستة ملاعق كبيرة من الملح.
- كأس ونصف من الطحين.
- ربع كأس من نشا الذرة.
- ملعقتان صغيرتان من الزعتر الناشف.
- نصف ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل الأسود.
- بصل بودر وثوم بودر وبهارات فراخ وببريكا وكاري وحبهان مطحون حوالي مقدر ملعقة من هذه المكونات.
- بيضتان.
- نصف كأس من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الخلّ.
- كمية من الزيت النباتي.
طريقة تحضير الفراخ الكنتاكي
يمكنكم عمل الفراخ الكنتاكي بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية ومن بينها:
- ذوبي الملح في عشرة أكواب من الماء ثم انقعي الدجاج فيه.
- غطي الدجاج وضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين، ثم صفيه واشطفيه بالماء البارد.
- يُمزج النشا مع الدقيق في وعاء ثم يُجفف الزعتر ومسحوق الفلفل الأسود والتوابل.
- نخفق البيض ثم نضيف الحليب والخل ونخفق مرة أخرى.
- اغمس قطع الدجاج في البيض ثم في الدقيق ثم ضعيها في ماء مثلج ثم كرري مرة أخرى وضعيها بالدقيق والنشا.
- صفي الماء من الدجاج في صينية فرن خاصة ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين.
- سخني كمية كبيرة من الزيت في قدر على الموقد.
- يقلى الدجاج بالزيت حتى يصبح مقرمشا ثم يقدم.
- أضف الفلفل الحار حسب الرغبة.
- كنتاكي تقدم مع صلصة الثوم وسلطة الكرنب.
- كما يمكنكم تقديمها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة مثل المكرونات والأرز البسمتي والعديد من السلطات والمقبلات المختلفة والمشروبات حسب الرغبة بكل تأكيد وبالهنا والشفا.
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