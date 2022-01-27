اسرار وتكات عمل الفراخ الكنتاكي مثل المطاعم بخطوات سهلة ومكونات متوفرة بدون تكلفة

من الوصفات التي ترغب العديد من النساء من تحضيرها في المنزل هي طريقة عمل الفراخ الكنتاكي بكل سهولة في المنزل فهو من الوصفات السهلة والسريعة للغاية، بالإضافة إلى ذلك ترغب جميع الأمهات دائما من تحضير العديد من الوصفات المختلفة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج خصوصا في ظل انتشار العديد من الأمراض المختلفة وحفاظا على حياة الأطفال كما تعتبر من الوصفات التي تكون باهظة الثمن في الخارج، يحب الكثير من الناس تناول الدجاج على الغداء لما له من طعم لذيذ وفوائد عديدة الفراخ كنتاكي من أكثر أنواع الدجاج المرغوبة يتم تحضيره بعدة طرق مختلفة وفي هذه المقالة سنناقش طريقة دجاج كنتاكي والتي تنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم وكيفية طهيها في المنزل بطرق لذيذة وسهلة.

المقادير المطلوبة لتحضير الفراخ الكنتاكي

دجاجة كاملة مقطعة.

ستة ملاعق كبيرة من الملح.

كأس ونصف من الطحين.

ربع كأس من نشا الذرة.

ملعقتان صغيرتان من الزعتر الناشف.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل الأسود.

بصل بودر وثوم بودر وبهارات فراخ وببريكا وكاري وحبهان مطحون حوالي مقدر ملعقة من هذه المكونات.

بيضتان.

نصف كأس من الحليب.

ملعقة كبيرة من الخلّ.

كمية من الزيت النباتي.

طريقة تحضير الفراخ الكنتاكي

يمكنكم عمل الفراخ الكنتاكي بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية ومن بينها: