مقرمش وخفيف.. طريقة عمل بسكويت الشاي الهش السريع لأحلى تحليه مع مشروبك الدافئ في البرد

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش، بسكويت الهش من الأكلات المفضلة التي يرغب فيها الكثير من الأطفال والكبار لما يفضل الكثير من اكل البسكويت مع الشاي لذا يعد البسكويت من أنواع المفضلات التي توجد بشكل دائم في البيوت وتحرص الأمهات على تقديم هذا النوع من البسكويت للأطفال وللكبار ويحرصون دائماً على فعل البسكويت في البيت.

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش

يوجد العديد من الوصفات البسيطة السهلة التي يمكن استخدامها لعمل بسكويت الشاى الهش بمكونات سهلة وبسيطة وهي:

دقيق بمقدار 3 أكواب.

نشا الذرة بمقدار ربع كوب.

ملح بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

بيكنج بودر مقدار ربع ملعقة كبيرة.

بيض بمقدار 2 بيضة.

فانيليا سائلة بمقدار ملعقة كبيرة.

زبدة بمقدار كوب.

سكر بودر بمقدار كوب وربع.

سكر بودر خاص بالتزيين بمقدار كمية حسب الرغبة.

طريقة عمل بسكويت الشاي سهل وسريع

أولا نقوم بإحضار إناء ونضع فيه الزبدة والسكر ثم نقوم بمزج المكونات جيداً مع التقليب الجيد للحصول على مزيج ذات لون فاتح.

بعد ذلك نقوم بمزج البيض مع الاستمرار بمزج المكونات جيداً مع مزج الفانيليا السائلة والتقليب الجيد للخليط.

ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر يمزج أيضا الدقيق الأبيض مع الحرص على نخل الدقيق جيداً وإضافة أيضا نشا الذرة وذلك من خلال إناء آخر.

بعد ذلك نقوم بوضع جميع المكونات الناشفة إلى مزيج البيض مع الاستمرار بالتقليب الجيد.

ثم نقوم بالتقليب جيداً حتى نحصل على قوام متماسك كريمي.

بعد ذلك نقوم بعمل أشكال البسكويت حسب الرغبة في الأكل التي تفضلها أو يمكنك استخدام المكبس للتشكيل.

ثم نقوم بتحضير صينية ونضع فيها أوراق الزبدة حتى لا يلزق البسكويت مع الرش السكر بمقدار قليل فوق العجين.

تشغيل الفرن للتجهيز حتى يسخن.

نقوم بوضع الصينية في الفرن حتى مدة من الوقت تبلغ 10 دقائق.

ملاحظة العجينة تنضج وتكبر، نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.

في النهاية نكون قد أوضحنا طريقة عمل بسكويت الشاى الهش، والمقادير البسيطة التي يمكن استخدامها لعمل البسكويت الهش، البسكويت من الحلويات الخفيفة البسيطة التي يفضلها الكثير حتى تصبح حلوة لذيذة يمكن استخدامها مع الشاى، بالإضافة إلى أن الكثير من الأطفال يحبونه ويقبلون عليه من الحلويات البسيطة اللذيذة التي يحبها الكثير.