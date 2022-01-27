سهلة وبسيطة.. تطويل الرموش بالفازلين وتكثيفها ولكن احذري قبل استخدام الوصفة لهذا السبب

تطويل الرموش بالفازلين، كثير من الفتيات تحلم بأن تصبح رموشها طويلة جداً وذلك لأن العيون تصبح اجمل بالرموش الطويلة، ولكن تعاني الفتيات من الرموش القصيرة والخفيفة أيضاً، وذلك نتيجة الاستخدام المفرط في الماسكارا، والأشياء الأخرى التي تقوم الفتيات بوضعها على الرموش، ولكن قبل استخدام اي من وصفاتنا اليوم لابد من استشارة الطبيب حول ما إذا كانت تلك الوصفات مناسبة لكِ أم لا، لأن في بعض الأحيان قد تتسبب في ظهور الأكياس الدهنية.

تطويل الرموش بالفازلين

طريقة استخدام الفازلين للرموش

غسل اليد بالماء والصابون قبل استعمال الفازلين.

تنظيف الرموش من الماسكارا أو أي شئ آخر بها.

باستخدام القطنة قومي بوضع الفازلين على الرموش العلوية والرموش السفلية.

وعند ازالتها قومي باستخدام مزيل المكياج حتي تتخلصي منها.

تطويل الرموش بزيت جوز الهند

تحتاجي إلي

بعضاً من جوز الهند.

بعضاً من زيت الخروع.

وبعض الفازلين.

وذلك بكميات متساوية للثلاث مكونات.

طريقة تحضير الوصفة

خلط كل المكونات مع بعضها والمزج فيما بينهم.

باستخدام ماسكارا قومي بوضع المزيج على الطبقة العلوية والسفلية من الرموش.

ترك المزيج ليلة كاملة.

في صباح اليوم التالي يتم إزالته بمناديل مكياج.

طريقة استخدام الفازلين للرموش

المكونات

فازلين طبي.

ماسكارا.

طريقة الاستعمال

في حالة وجود مكياج، تقومي بإزالته.

قومي بوضع بعض الفازلين على الماسكارا.

باستعمال الماسكارا قومي بتمشيط الأجزاء العلوية للرموش وبعدها الأجزاء السفلية.

ترك الفازلين على الرموش حتي اليوم التالي.

غسل الوجه بالغسول المخصص لبشرتك.

زيت الزيتون والفازلين للرموش

المكونات

ملعقة صغيرة فازلين طبي.

وملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة قهوة صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام

في إناء ضيفي الفازلين مع زيت الزيتون والتحريض حتي يتداخلوا مع بعضهم.

وضع القهوة معهم، ضرب المكونات حتي تحصلي على الوصفة.

استعملي الماسكارا وقومي بوضعها في الوصفة ووزعيها على رموشك.

وزعي الخليط جيداً على رموشك حتي تحصلي على نتائج مرضية.

استخدمي هذه الوصفة كل يوم، بمعني تقومي بوضعها قبل النوم، وغسلها في الصباح.

فوائد الفازلين للرموش

يساعد الفازلين في تطويل الرموش.

يقوم الفازلين بالمحافظة على صحة الرموش.

باستخدام الفازلين يمكنك أن تنظيمي رموشك وحواجبك.

يزيد من كثافة الرموش، وبذلك تصبح أكثر جمالاً.

وفي الختام، يمكن تطويل الرموش بالفازلين، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من المواد التي تساعد الرموش في ترطيبها حتي تصبح قوية، بالإضافة إلي أنه يقوم بتطويل الرموش حتي تصبح لامعة، واحذري استخدام أنواع القطرات التي تقوم بالتسبب في جفاف الرموش.