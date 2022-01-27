غريبة ناعمة بالكوب مقادير مضبوطة نتيجة ترضيك لغريبة تذوب في الفم، طريقة عمل الغريبة في المنزل من أكثر ما يتم البحث عليه حاليا في أغلب مواقع الإنترنت لأنها تعد نوع من أنواع بسكويت الناعم الذي يذوب في الفم وفي اليد لأن لها قوام ناعم خفيف، وأما عن طعم الغريبة فلا غبار عليه ولا يختلف عليه أحد وخاصة تقديمها في مناسبات والعزومات الكبرى، فالبعض يطلق عليها بسكويت الراقي، لكن ما يواجه ربات بيوت في صنع الغريبة عدد من مشاكل تجعلها ليست مطابقة لغريبة المحلات، من حيث إنها يتضاعف حجمها عند تسوية أو يكون قوامها خشن وليست ناعمة أو يحدث لها تشقق عندما تبرد، وكل تلك مشاكل سوف نشرح لكم نصائح وخطوات يجب الأخذ بها حتى تنجح معك الغربية وتعطيك نتيجة ترضاها فتابعوا معنا الطرق بالتفصيل.

غريبة ناعمة بمعيار الكوب بالخطوات

كوبان من دقيق حلويات الفاخر. كوب سكر بودرة ناعم. عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة ملح صغيرة. ربع كوب زبدة طرية بحرارة المطبخ ليست من ثلاجة. التزين فستق حلبي أو بندق أو حبيبات شوكولاته.

طريقة الغريبة بالكوب مقادير وخطوات مضبوطة

احضري وعاء عميق ضيفي عليه سكر بودرة الناعم ويفضل أن ينخل قبل وضعه في وعاء حتى تختفي كل تكتلات أثناء خفقه مع زبدة طرية وتوضع عليهم الفانيليا والملح وتخفق جيدا.

يفضل خفق الزبدة وسكر بالمضرب كهربائي جيدا لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتى تخفق جيدا وتأخذ قوام كريمي هش وتتجانس مكونات مع بعضها ويختفي السكر.

ثم بوعاء آخر ينخل الدقيق جيدا على مرتين ويضاف على مزيج زبدة الكريمي وبالتدريج يضاف الدقيق وتعجن باليد برفق حتى تحصلي على عجينة لينة طرية.

عند الضغط على العجينة لا يخرج منها الزبدة أو تترك أثر في اليد بوجود دهون في تلك الحالة تكون الغريبة ناجحة لديكم وجاهزة على تشكيل.

قومي بأخذ قطعة من عجينة وشكليها على شكل كرات صغيرة الحجم واضغطي عليها برفق بكف اليد وضعيها في صينية الخبز.

كرري الخطوة السابقة مع باقي العجينة حتى تنتهي من كل كمية الغريبة وملاحظة هامة يجب عدم وضع كمية كبيرة من الغريبة في صينية واحدة.

اجعلي مسافات ما بين كل قطعة والأخرى وفي النهاية زيني منتصف الغريبة بالمكسرات أو ما ترغبين فيه من تزيين.

يفضل وضع ورقة زبدة قبل رص قطع الغريبة حتى لا تلتصق بالصينية عندما تخرجيها واحرصي على عدم دهن الصينية لأن العجين سيتشرب تلك المادة دهنية اكتفي بورق زبدة فقط.

ادخلي صينية الغريبة الفرن الساخن مسبقا على حرارة 180 درجة وتأخذ حوالي ربع ساعة حتى تنضج تماما، تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد ثم ترفع من صينية وتقدم غريبة ناعمة لذيذة.

طريقة غريبة بالكيلو بوصفة الحلواني

المعيار بالكيلو دقيق لعمل الغريبة مطلب الكثير من ربات البيوت حيث أن كيلو دقيق يصنع لك وزن كيلو ونصف من غريبة فبدلا من شراءه كيلو غريبة من الأسواق اصنعيها في منزلك بمكونات إقتصادية موفرة تناسب ميزانيتك وتصنعي تحلية لا مثيل لها.

مكونات غريبة بالكيلو

كيلو دقيق أبيض. نصف كيلو من السمن بحرارة الغرفة 500 جرام. نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا. ربع كيلو من سكر بودرة 250 جرام.

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