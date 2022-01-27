طريقة عمل مخمرية طبيعية لتعطير الجسم بمكونات متوفرة في منزلك

تبحث العديد من النساء في الوقت الحالي عن طريقة عمل مخمرية الجسم طبيعية لتعطير الجسم كما يجب الإشارة أنها من الطرق التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة للغاية ويرجع السبب الرئيسي في ذلك هو أن المخمرية تساعد في القضاء على جميع الروائح الكريهة في الجسم، كما يحب الإشارة أنها تنتشر بصورة كبيرة للغاية في جميع انحاء العالم وهي متميزة بصورة كبيرة للغاية. برائحتها النفاذة العطرة التي تعطي الجسم رائحة في غاية الجمال والانتعاش لأطول فترة ممكنة وتدوم طويلا وتعشقها جميع السيدات ويقومون باستخدامها باستمرار من أجل الحصول على بشرة ناعمة ورائحة عطرة ومتميزة، خلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طرق مختلفة لعمل مخمرية طبيعية لتعطير الجسم بمكونات طبيعية ومتواجدة في المنزل أيضا تابعوا معانا.

مخمرية العود الأحمر

وهكذا يتكون العود الأحمر من العود الذي يشتهر باستخدامه في الخليج العربي ويستخدمه الرجال والنساء لأنه أفضل عطر في جميع انحاء العالم وله رائحة مميزة على الدوام.

مكعب عود أصيل من الدرجة الأولى.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين ويفضل كريم جليسوليد.

كمية الجلسرين.

2 ملاعق كبيرة ماء ورد.

طريقة تحضير مخمرية العود الأحمر

يضاف ماء الورد والجلسرين إلى العود ويوضعان على نار منخفضة للغاية مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط متجانسًا.

أضيفي مزيج العود إلى كريم الجلسرين وإذا لم يتوفر لديك استخدمي البديل وهو ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

نمزج المزيج جيداً حتى تمتزج المكونات جيداً، ثم نضعه في علبة ونترك المزيج حتى يبرد تماماً.

يفضل استخدامه بعد الاستحمام للحصول على رائحة عطارة دائما.

مكونات مخمرية مكس الزيوت العطرية

تتكون الزيوت المخمرة من مجموعة من الزيوت العطرية التي تساعد في إعطاء الجسم رائحة الجسم المميزة التي تأتي من الجسم عند استخدام الزيوت المخلوطة المخمرة.

الزيوت العطرية المفضلة لديك.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

وملعقتين كبيرتين من الجلسرين.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير