نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الثومية السوري بالمقادير والمكونات مثل المحلات في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل الثومية السوري لأنها من الأشياء الرائعة التي توضع بجانب الطعام لتعطيه نكهة مثالية، فهي تتميز بطعمها المميز، ونكهتها التي لا مثيل لها، فلا تترددوا في تحضيرها في منزلكم لأن جميع مكوناتها تكون متوفرة لديكم، وطريقة تحضيرها بسيطة جدا.

مكونات الثومية الثوري

تتكون الثومية السوري من العديد من المكونات البسيطة، وهي تتمثل فيما يلي:

بعض من الثوم المهروس.

بعض من عصير الليمون.

الماء البارد.

كمية من الملح حسب رغبتك,

قليل من الزيت.

طريقة عمل الثومية السوري

يمكنك عمل الثومية السوري من خلال بعض الخطوات البسيطة، وهي كما يلي:

في البداية عليك وضع الزيت داخل الثلاجة للحصول على قوام بارد.

بعد ذلك يمكنك وضع الثوم والليمون، والثوم، والماء البارد، والملح في الخلاط.

بعد ذلك يتم مزج الخليط لكي يصبح جاهز ومخلوط.

بعدها يمكنك وضع الزيت بالتدريج أثناء تشغيل المحضر من أجل الحصول على قوام متماسك.

يجب إضافة ملعقة من عصير الليمون، وملعقة من الماء البارد بعد كل إضافة من الزيت.

يمكنك بعد ذلك وضع الثومية في وعاء، وضعها في الثلاجة، واستخدامها عند الحاجة فهي أصبحت جاهزة.

عليك الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة في صلاحيتها تدوم لمدة أربعة أسابيع لا أكثر.

طريقة عمل الثومية العادية

الثومية العادية تتم بطريقة سهلة للغاية، ومكوناتها كما يلي:

مج حليب.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

حبة بطاطس مسلوقة.

أربعة ملاعق من المايونيز.

القليل من الخل بمقدار ربع ملعقة.

فلفل أسود.

إضافة الملح حسب المذاق.

طريقة تحضير الثومية العادية

يمكنك تحضير الثومية العادية بكل بساطة من خلال بعض الخطوات التالية:

عليك وضع الحليب، وفصوص الثوم والخل والمايونيز والملح والفلفل، والبطاطس بداخل الخلاط.

يجب خلط المزيج جيداً حتى يتم خلطه وبهذا يمكنك وضعها في وعاء فقد أصبحت جاهزة.

القيمة الغذائية للثومية

من المعروف أن القيمة الغذائية للثومية عالية، حيث أنها تحتوي على العديد من المكونات الطبيعية المفيدة، ومنها:

745 سعرة حرارية.

46 جرام دهون.

6 جرام دهون مشبعة.

2 جرام كربوهيدرات.

1 جرام من السكريات.

1 جرام من البروتين.

775 مليجرام من الصوديوم.

كما أن طريقة عمل الثومية السوري تتم ببساطة كبيرة فهي لا تستغرق خمس دقائق من أجل التحضير، وهي تكفيك وقتا طويلا، لذلك لا تترددوا في تجربتها فهي تتميز بمذاقها الرائع، والمميز، وهي مشهورة جدا، في سوريا، وفي مصر.