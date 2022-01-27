هتكوني ملكة جمال.. معجزة كريم ميبو والنشا تبييض فوري للاماكن الغامقة وتحت الابطين والكوع والركب

هتكوني ملكة جمال.. معجزة كريم ميبو والنشا تبييض فوري للاماكن الغامقة يعد كريم ميبو والنشا من الوصفات المفيدة جدًا لتفتيح البشرة وتبييضها والتخلص من مشاكلها المختلفة سواء من الجلد الزائد أو الميت، كما تعمل الخلطة على تفتيح المناطق الداكنة التي تفسد مظهر البشرة وأيضًا تعطي البشرة نضارة وإشراق، ولا تقتصر فائدته على ذلك فقط إنما يعمل على ترطيب البشرة لفترات طويلة وبشكل لا تفعله الكريمات المرطبة كما أنها تغذيها لأن النشا يحتوي في مكوناته على عناصر غذائية هامة وضرورية لصحة الجسم والبشرة.

طريقة تحضير كريم ميبو والنشا

مكونات الكريم:-

علبة من كريم ميبو الطبي المتوفر في أي صيدلية.

نصف كوب صغير من نشا الذرة.

ثلاث ملاعق صغيرة من الماء الفاتر.

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع كريم الميبو وجل الصبار أولًا في وعاء بلاستيكي نظيف وعميق وقلبيهم حتى يختلطا معًا.

بعد ذلك ذوّبي نشا الذرة بداخل الماء ثم قومي بإضافته إلى وعاء خليط الكريم وجل الصبار.

قلبي كل المكونات حتى يتحول قوام الخليط إلى القوام الكريمي المتجانس والممتزج مع بعضه البعض.

ضعي الكريم بداخل علبة زجاجية صغيرة وأحكمي غلقها جيدًا ثم خزنيه في الثلاجة حتى وقت الاستخدام.

يمكنك استخدام الخليط مرة واحدة في اليوم لمدة شهر كامل ويمكنك وضعه مرتين في اليوم مرة صباحًا ومرة مساءً.

فوائد كريم ميبو والنشا

يعمل الكريم على تفتيح البشرة بشكل فوري وقد تظهر النتائج من أول استخدام.

كما أنه يعالج الالتهابات التي تصيب البشرة نهائيًا وفي وقت قياسي.

يمكنك استخدامه ووضعه على تجاعيد البشرة وخطوط الوجه ويعمل على إزالتها نهائيًا والتخلص منها.

أهم نصائح استخدام كريم ميبو والنشا

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عن تحضير خلطة الكريم حتى تنجح الطريقة وبدون أضرار:-