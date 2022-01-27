الطريقة الأكثر نجاحا في إعداد بصل الكشري المصري المقرمش

بصل الكشري المصري المقرمش، يعتبر هو العلامة الأكثر أهمية على نجاح الكشري وشطارة ست البيت تبان في طريقة تسوية البصل وقرمشته مع لون ذهبي فاتح، لكن الكثير من السيدات يرغبن في تحضيره مثل المحلات لكنه أما يصبح لونه اغمق من اللازم أو ذهبي طري مما ادعي إلى ضرورة معرفة الطريقة الأفضل في إعداده والتي ننقلها لكم بكافة تفاصيلها عبر موقعنا في هذا المقال

مكونات بصل الكشري المصري المقرمش

زيت غزير للقلي.

بصلتان حجم متوسط.

ملعقة كبيرة نشا.

كوب طحين أبيض.

طريقة التحضير

يقشر البصل ويتم غسله وتقطيعه إلى جوانح رفيعة، في طبق ندمج النشا مع الدقيق.

نصفي البصل من الماء الزائد ونضعه بطبق الدقيق الممزوج مع النشا ونقلبها جيدًا في الخليط.

نسخن الزيت على درجة حرارة عالية، نتخلص من الدقيق الزائد على البصل من خلال هزه في مصفاة واسعة قليلا.

يوضع في الزيت ويقلب بعد ثلاث دقائق تقليب مستمر حتى يحمر تماما.

يتم إخراجه من الزيت علي ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

مكونات إعداد الكشري المصري في حلة واحدة

نصف كوب زيت نباتي.

كوب شعرية.

كوب أرز.

نصف كوب حمص.

كوب عدس بني.

كيس من مكرونة الصغيرة.

واحد كيس مكرونة اسباجتي.

ملعقة صغيرة كمون.

ملح أبيض.

طريقة التحضير

نضع حلة كبيرة علي النار ونضع الزيت، ثم نقلب الشعرية ونضيف الأرز ثم باقي المكونات الأخرى.

لابد أن يكون الحمص مسلوق مسبقا ويوضع في الحلة ويتم تقليبهم عدة مرات ويضاف الملح.

يتم تزويدهم بالماء مثل الأرز العادي أو أكثر بقليل.

بعد الغليان يتم خفض النار كالشمعة ويفضل وضع الحلة على الشياطة.

ثم نعد الصلصة بتقليب الثوم المفروم بالزيت ثم نضيف عصير الطماطم وملعقة صلصة جاهزة.

نراقب تسوية الكشري وعندما يستوي ويصبح ناضج تماما.

نقدمه في طبق ونسخن الصلصة ونوزعها علي الكشري ونضيف عليه البصل المقرمش من اعلي.

ويزين بقليل من الحمص المسلوق، والبيض المدحرج المسلوق لتصبح وجبة غذائية غنية بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

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