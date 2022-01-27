طريقة عمل الكنافة بالكريمة الرائعة والمميزة على طريقة المحلات واسرار نجاحها

تعتبر الكنافة بالكريمة من اطباق الحلويات المميزة والمنتشرة فى الفترة الاخيرة. وتعد الكنافة بالكريمة من الحلويات الشهية والتى يكون عليها اقبال كبير من الكثير. وتتميز الكنافة بالكريم بالطعم الرائع والشهى بالاضافة الى انها تحتوى على الكثير من الفوائد والعناصر الغذائية اللازمة للجسم. كما تمد الجسم بالطاقة اللازمة. ويمكن إعداد الكنافة بالكريمة بطريقة سهلة ومميزة فى البيت على طريقة المحلات. وترغب الكثير من الأمهات وربات البيوت في إعداد وتحضير الكنافة بالكريمة فى المنزل بطريقة مميزة وسهلة لكي تقدمها الى افراد الاسرة. وسوف نوضح فى الخطوات البسيطة التالية كيفية عمل الكنافة بالكريمة فى المنزل على طريقة المحلات.

طريقة عمل الكنافة بالكريمة زى المحلات

تعد وصفة وطريقة عمل الكنافة بالكريمة من الوصفات السهلة والتى يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة فى المنزل وبنفس طعم الكنافة فى المحلات وافضل. وللحصول على كنافة شهية ومميزة يجب اتباع المكونات والمقادير المستخدمة فى طريقة العمل

مكونات الكنافة بالكريمة

نصف كيلو من الكنافة الجاهزة عجينة الكنافة.

ثم كوب من السكر.

ايضا كوب من السمنة أو الزبدة.

مكونات الكريمة

كوبان من الحليب كامل الدسم.

ملعقتان من النشا.

ثم نصف ملعقة من الفانيليا.

مع ربع كوب من السكر الناعم.

كمية من الفستق الحلبي المطحون للتزيين.

طريقة عمل الكريمة

فى وعاء نضع الحليب والنشا والسكر والفانيليا وخفقهم معا بالمضرب.

ثم وضع الوعاء على نار متوسطة والتقليب حتى يصبح القوام ثقيل او غليظ.

ترفع المكونات جانبا وتترك حتى تبرد.

مكونات القطر

كوب ونصف من الماء.

ثم كوب ونصف من السكر.

ملعقة من عصير الليمون .

طريقة عمل القطر

يتم وضع الماء والسكر فى وعاء على نار متوسطة حتى يذوب السكر ثم نضع عصير الليمون والتقليب حتى يصبح القوام ثقيل نسبيا.

ترفع المكونات من على النار وتترك جانبا حتى تبرد.

خطوات وطريقة عمل الكنافة بالكريمة