من غير فرن… حضري فطيرة الطاسة الهشه المحشيه أسرع اكله للفطار بطعم جنان بتدوب في الفم

من غير فرن… حضري فطيرة الطاسة الهشه المحشيه أسرع اكله للفطار يمكنك في خمس دقائق عمل فطيرة الطاسة الهشة القطنية التي يحبها الأطفال وتتميز بأنها سهلة التحضير وجميلة المذاق، فهي من أشهر الوجبات التي يتم تحضيرها في المنزل ومن ثم تنال إعجاب الأطفال، وقد تتميز بأنها تتكون من مكونات بسيطة وتعود إلى التاريخ لجمهورية مصر العربية، ومن الممكن أن يتم تحضيرها بالمذاق الحلو والمذاق الحادق أيضا حسب رغبة الأطفال وما يحبونه من وجبات ومن مذاق، فقد يتم تحضير هذه الفطرية في المنزل بدلا من شرائها من الخارج.

ما هي طريقة تحضير فطيرة الطاسة

يتم تحضير فطيرة الطاسة من خلال مجموعة من المكونات التي تسهل عملية تحضيرها في المنزل بسهولة ويسر، وهذه المكونات الأساسية في التحضير هي:

كوب دقيق.

رشة ملح.

ملعقة سكر.

ماء فاتر.

سمنة بلدي.

خطوات تحضير فطيرة الطاسة

يتم تحضير فطيرة الطاسة في المنزل بسهولة من خلال مجموعة مختلفة من الخطوات والطرق التي تساعد في تحضيرها بسهولة من خلال بعض المكونات التي يتم وضعهم على بعضهم البعض، ومنة ثم العمل على تسوية الخليط ومن ثم يصبح فطيرة هشة وجميلة المذاق فقدي تم اتباع هذه الخطوات في التحضير: