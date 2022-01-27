من غير فرن… حضري فطيرة الطاسة الهشه المحشيه أسرع اكله للفطار بطعم جنان بتدوب في الفم

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من غير فرن… حضري فطيرة الطاسة الهشه المحشيه أسرع اكله للفطار يمكنك في خمس دقائق عمل فطيرة الطاسة الهشة القطنية التي يحبها الأطفال وتتميز بأنها سهلة التحضير وجميلة المذاق، فهي من أشهر الوجبات التي يتم تحضيرها في المنزل ومن ثم تنال إعجاب الأطفال، وقد تتميز بأنها تتكون من مكونات بسيطة وتعود إلى التاريخ لجمهورية مصر العربية، ومن الممكن أن يتم تحضيرها بالمذاق الحلو والمذاق الحادق أيضا حسب رغبة الأطفال وما يحبونه من وجبات ومن مذاق، فقد يتم تحضير هذه الفطرية في المنزل بدلا من شرائها من الخارج.
ما هي طريقة تحضير فطيرة الطاسة
يتم تحضير فطيرة الطاسة من خلال مجموعة من المكونات التي تسهل عملية تحضيرها في المنزل بسهولة ويسر، وهذه المكونات الأساسية في التحضير هي:
- كوب دقيق.
- رشة ملح.
- ملعقة سكر.
- ماء فاتر.
- سمنة بلدي.
خطوات تحضير فطيرة الطاسة
يتم تحضير فطيرة الطاسة في المنزل بسهولة من خلال مجموعة مختلفة من الخطوات والطرق التي تساعد في تحضيرها بسهولة من خلال بعض المكونات التي يتم وضعهم على بعضهم البعض، ومنة ثم العمل على تسوية الخليط ومن ثم يصبح فطيرة هشة وجميلة المذاق فقدي تم اتباع هذه الخطوات في التحضير:
- في البداية يتم خلط الماء والسكر والملح مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتخلص من الفقعات التي تظهر في الخليط أثناء ضربه.
- ومن ثم يتم الحصول على خليط متماسك وعجين ومن ثم العمل على تقطيع العيجن إلى قطع صغيرة أو متوسطة الحجم.
- وبعدها يتم ترك هذا الخليط في وعاء ويتم تغطيته حتى يتخمر تماما، وتركه حتى يبدأ في تضاعف حجمه بقدر كبير.
- ومن ثم يتم العمل على استخدام نشابة في فرد هذا العجين ويتم دهين صينية وتوضع عليها كمية من الزبد ومن ثم وضع هذه العجينة في الصينية.
- ويتم دفهن ملعقة من الزبدة ووضع قطعة أخرى من العجين ويتم العمل على وضعها في الثلاجة وتركها لمدة يوم كامل.
- ومن ثم يتم وضع رشة من الزيت في طاسة ومن ثم قلي العجينة بكل الكمية الموجودة ووضعها في وعاء وتترك.
- ومن ثم يتم احضار الحشوة ويتم وضعها في هذه الفطيرة ويتم تناولها سواء اللحم او الخضروات.
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