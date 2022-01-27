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عمر شويل - جدة كريم فعال لشد البشرة وتحفيز الكولاجين أقوي من البوتوكس وداعاً للتجاعيد، البشرة الصافية هي ما تبحث عنه الكثير من النساء حتي تتمتع بالوجه الجذاب، ولهذا تقوم باستخدام المواد الطبيعية التي تساعد علي تحفيز الكولاجين في البشرة، وذلك لأن علامات التقدم في العمر وظهور التجاعيد من أكثر الأمور إزعاجاً، كما أنها تؤثر علي ملامح الوجه وتجعله أكبر عمراً ولذلك تلجأ لمنتجات شد البشرة الكيميائية للحفاظ علي جمالها والاحتفاظ بشباب بشرتها.

كريم جبار لشد الوجه وتحفيز إنتاج الكولاجين لبشرة شباب بدون تجاعيد

تعد مسألة شد البشرة وتحفيز الكولاجين من أكثر الأمور التي تعاني منها العديد من الفتيات والسيدات.

مما تلجأ لشراء منتجات الكولاجين مثل الكريم أو الحبوب ولكنها تتسبب في أضرار وآثار جانبية علي البشرة.

ولكن يمكنك الاستغناء عنها وتعويضها بمكونات طبيعية آمنة وغير مكلفة وتمنحك نتيجة فعالة في وقت قياسي.

ولهذا سوف أقدم لكم كريم فعال لشد البشرة وزيادة إنتاج الكولاجين أقوي من البوتوكس ويمنع التجاعيد.

كريم البقدونس والنشا لبشرة أكثر شباب

يعد البقدونس مكون فعال في تحفيز إنتاج الكولاجين كما يساعد في تأخير ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

وهذا لاحتوائه علي مضادات أكسدة وفيتامين ج والتي تمنحك بشرة صافية وخلايا جديدة.

النشا يحتوي علي البروتين الهام الذي يساهم في شد البشرة كما يعد كولاجين طبيعي للوجه.

مكونات كريم كولاجين طبيعي

حزمة من أوراق البقدونس.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوبان من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الأرز.

كبسولة فيتامين E.

طريقة تحضير كريم فعال لشد البشرة وكيفية الاستخدام

قومي بتقطيع أوراق البقدونس ثم توضع في إناء علي النار مع إضافة الماء والأرز.

تترك المكونات حتي الغليان ونضج الأرز وبد ذلك تطحن جيداً في الخلاط الكهربائي.

يتم تصفية الخليط بواسطة مصفاة ثم يضاف النشا والفيتامين وتخلط المكونات حتي تصبح كريمي.