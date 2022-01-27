أسهل طريقة لعمل عجة البيض المصرية حضريها بمكونات سهلة واقتصادية

طريقة عمل عجة البيض، تعتبر عجة البيض من الأكلات الشعبية المعروفة عند الشعب المصري يتم تحضيرها في الفطار أو العشاء نظراً لطعمها اللذيذ المحبوب للجميع ولسهولة تحضيرها وبساطة المكونات المستخدمة يتم تحضيرها من البيض والدقيق وبعض الخضروات، لها فوائد كثيرة ومفيدة وذلك لوجود البيض الذي يساعد في تحسين مستوى النمو وزيادة معدل الكالسيوم في الجسم بخلاف البروتين الموجود به، لذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل عجة البيض بكل سهولة بالخطوات فتابعونا.

طريقة عمل عجة البيض

نقدم لكم خطوات تحضير عجة البيض والمكونات المستخدمة في تحضيرها، حيث يحضر بمكونات سهلة وبسيطة دون بذل مجهود، فهو مغذي للغاية لما يمنح الجسم الشعور بالطاقة والحيوية والنشاط، تابعونا للتعرف على المكونات وطريقة التحضير من خلال متابعتكم للمقال عبر موقعنا( ثقفني).

المكونات:

حزمة من البقدونس.

حزمة من الكزبرة

عدد ٥ بيضات.

حوالي نصف كوب من الدقيق.

ثمرة من الطماطم.

شرائح مقطعه من الفلفل الأخضر.

حبة من البصل بحجم كبير.

ربع ملعقة صغيره من الملح.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار طاسة ويوضع بها كمية مناسبة من الزيت وتوضع على النار.

نضع بها قطع البصل ويتم التقليب المستمر حتى يحمر البصل، بعد ذلك يوضع جانباً حتى يبرد.

في إناء عميق يتم وضع كلاً من البيض والخضار بعد تقطيعه ويتم التقليب جيداً.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق بالتدريج إلى المكونات السابقة ويضاف له الملح والفلفل الأسود ونصف كوب من الماء.

يتم تقليب المكونات جيداً حتى تمتزج جيداً.

نقوم بإحضار صينية مناسبة ويوضع بها كمية من زيت الطعام، ثم يتم صب خليط العجة فيها وتوضع في الفرن إلى أن تنضج تماماً.

يتم اختبار العجة عن طريق وضع شوكة في المنتصف إذا خرجت نظيفة فذلك يعني أنها نضجت.

تقطع وتقدم في أطباق ساخنة وبالهنا والشفا وتقدم على وجبة الفطار أو العشاء.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل عجة البيض المفضلة لدى الكثير، ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.