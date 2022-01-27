طريقة تحضير الحواوشي زي المحلات بالخطوات وبمذاق لا مثيل له وبأقل التكاليف

يُعتبر الحواوشي من أشهي الوصفات التي يفضل تناولها الكثيرين من الأشخاص ولكن ترغب السيدات في التعرف على طريقة تحضير الحواوشي زي المحلات لكي يقومون بإعداده في المنزل بدلاً من شرائه من المحال والمطاعم لضمان جودة المكونات وللحفاظ على صحة أبنائهم، حيث يحتوي على مجموعة من المكونات المتوفرة ويُمكن تحضيره دون جهد.

طريقة تحضير الحواوشي زي المحلات

يرغب الكثيرين في عمل الحواوشي في البيت دون الحاجة لشرائه من المحال التجارية لضمان جودة المكونات سواء من اللحم أو غيره، ولكي تتمكنين من عمل الحواوشي بمذاق شهي لابد من اتباع الآتي:

مقادير الحواوشي

كوبان من الدقيق المنخول.

كوب فقط من الماء الدافئ.

كمية مناسبة من الزيت.

ملعقتان من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة من السكر.

القليل من الزيت للوجه.

مقادير حشوة الحواوشي

كيلو من اللحم المفروم.

حبتان من البصل المفروم.

حبتان من الفلفل الرومي.

حبة من الفلفل الحار.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة من البهارات.

ملعقتان من الفلفل الأسود.

ملح على حسب الرغبة.

طريقة تحضير وعمل الحواوشي

يتم وضع الخميرة الفورية في وعاء ونضيف إليها السكر، والدقيق المنخول.

يتم خلط المكونات السابق ويترك العجين جانبًا لمدة ربع ساعة حتى يتخمر.

نضيف بعد ذلك الحليب والزيت ونستمر في الخلط مع الماء ثم نتركها مرة اخرى لمدة ساعة.

يتم خلط كلاً من اللحم المفروم، والأسود، والفلفل الأخضر، والرومي.

نضيف بعد ذلك باقي المكونات ونستمر في الخلط حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم ندهن صينية بالزيت.

نبدأ في تشكيل العجينة ثم نفردها ونضيف بها كمية من الخليط.

نضع في الصينية المدهونة بالقليل من الزيت الحواوشي.

نضع الحواوشي في الفرن ويترك حتى ينضج تمامًا.

نكرر عمل الوصفة حتى ننتهي من عمل العجين واللحم المفروم.

يُقدم الحواوشي بألف هنا.

سر نجاح تحضير الحواوشي

هناك بعض الأسرار التي تُساهم في نجاح الحواوشي دون الحاجة لشراءه، وجاءت الأسرار على النحو التالي: